रणबीर कपूर की 'एनिमल' को हिट होने के लिए कितने करोड़ कमाने होंगे? KRK ने किया दावा

KRK On Animal Box Office Collection: रणबीर कपूर स्टारर ‘एनिमल’ (Animal) साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है. कबीर सिंह फेम डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली डायरेक्शनल ‘एनिमल’ को लेकर काफी चर्चा है. फिल्म के सभी पोस्टर और टीज़र ने प्रशंसकों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया है और अब वे इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. गौरतलब है कि ‘एनिमल’ 225 करोड़ रुपये के बड़े बजट से बनी फिल्म है, इसलिए इसे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करनी होगी. खुद को आलोचक कहने वाले केआरके उर्फ ​​कमाल आर खान ने अपने ताजा ट्वीट में दावा किया है कि रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ को हिट होने के लिए कितने करोड़ रुपये कमाने होंगे?

‘एनिमल’ की कमाई को लेकर केआरके (KRK) ने किया बड़ा दावा

खुद को एक्टर और क्रिटिक कहने वाले केआरके अक्सर बॉलीवुड सेलेब्स और फिल्मों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं. अब उन्होंने रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म ‘एनिमल’ की कमाई को लेकर बड़ा दावा किया है.

केआरके ने अपने ताजा ट्वीट में लिखा है, ‘एनिमल की लैंडिंग लागत 225 करोड़ है. डिजिटल राइट्स 150 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं. बाकी 75 करोड़ रुपये वर्ल्ड वाइड थिएटर रिलीज से वसूले जाने चाहिए. इसका मतलब है कि फिल्म को अपनी लागत वसूलने के लिए भारत में 125 करोड़ रुपये का लाइफटाइम बिजनेस करना होगा.

Landing cost of #Animal is ₹225Cr! Digital rights sold for ₹150Cr! Balance ₹75Cr should be recovered from world theatrical release. Means film should do ₹125Cr lifetime business in India to recover the investment.

— KRK (@kamaalrkhan) November 22, 2023