Ramayana: 'जिन्हें CG की समझ नहीं, वो क्या सवाल उठाएंगे? 'रामायण' के VFX विवाद पर रणबीर कपूर का करारा पलटवार!

Ranbir Kapoor On Ramayana CGI: रणबीर कपूर ने 'रामायण' के VFX पर किए गए सालों के काम का बचाव किया, जबकि प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने उन लोगों को जवाब दिया जो फ़ोन की स्क्रीन पर विज़ुअल्स को देखकर राय बना रहे हैं

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/ranbir-kapoor-calls-out-cgi-critics-for-criticising-ramayana-vfx-namit-malhotra-say-dont-judge-it-on-a-phone-8500285/ Copy

6 नवंबर को सिनेमाघरों में रामायण

Ranbir Kapoor On Ramayana CGI: फ़िल्ममेकर नितेश तिवारी की ‘रामायण’ इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फ़िल्मों में से एक है. 30 जुलाई को रिलीज़ हुए इस फ़िल्म के ट्रेलर ने तुरंत चर्चा छेड़ दी; दर्शक इसके विज़ुअल्स और VFX को लेकर बंटे हुए नज़र आए. जहां कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट के बड़े पैमाने की तारीफ़ की, वहीं दूसरों ने इसके CGI की आलोचना की है. अब, ‘कोलाइडर’ के साथ एक इंटरव्यू में, एक्टर रणबीर कपूर ने इस आलोचना पर बात की है और जिसे उन्होंने “CG क्रिटिक्स” (CG आलोचकों) का उदय कहा है, उस पर भी अपनी राय रखी है.

बहुत से लोग CG क्रिटिक बन गए हैं

रणबीर ने कहा कि दर्शक CGI की क्वालिटी में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं, खासकर AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ और उन्होंने कहा, ‘अभी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ सालों में, बहुत से लोग CG क्रिटिक बन गए हैं. वे ट्रेलर देखते हैं और हमेशा आलोचना करते हैं कि यह काफ़ी अच्छा नहीं है या ऐसा लगता है कि काम पूरा नहीं हुआ है. इसलिए मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, खासकर AI के आने से. लोग इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं कि CGI कितनी अच्छी है और फ़िल्म रिलीज़ होने पर CGI कैसी दिखेगी.’

CGI से दर्शकों को प्रभावित करना मुश्किल काम है

रणबीर ने आगे कहा कि ‘मुझे कभी-कभी यह काफी मज़ेदार लगता है क्योंकि जो लोग जानते हैं कि CG कैसे किया जाता है, वे सोचते हैं कि किसी ने बस AI का इस्तेमाल किया और कुछ रिलीज़ कर दिया. आपको पता है, इसमें अनगिनत घंटों का काम होता है, जिसमें आर्टिस्ट सालों तक काम करते हैं. मैंने नितेश सर और नमित को इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही VFX कॉल्स पर बैठे देखा है, वे आसमान के किसी खास रंग को भी सही करने की कोशिश करते रहते थे. मुझे लगता है कि अभी असली लगने वाले CGI से दर्शकों को प्रभावित करना मुश्किल काम है.’

Collider Interview with #Ramayana cast dropped last night and it’s not good. Ranbir started with firing shots on creators and all the negativity people are spreading on internet like calling it AI when its hard work of thousands of artists. Namit then doubled down, they went… pic.twitter.com/IEujI3uKeG — cinegeek (@cinegeek69) August 12, 2026



विज़ुअल्स बनाने में कई साल और लाखों डॉलर खर्च हुए हैं

कोलाइडर के साथ बातचीत में, डायरेक्टर नितेश तिवारी ने रामायण को पर्दे पर उतारने के लिए किए जा रहे काम के बड़े पैमाने के बारे में बात की है और उन्होंने बताया कि टीम अभी फ़िल्म को अंतिम रूप देने में व्यस्त है और कुछ VFX सीक्वेंस को पूरा करने में लगभग तीन साल लग गए हैं. नमित मल्होत्रा ​​ने फ़िल्म के शुरुआती टीज़र की ऑनलाइन हुई आलोचना के बारे में भी बात की है उन्होंने कहा कि जब लोगों ने बड़े IMAX स्क्रीन पर 3D में फ़ुटेज देखा, तो उनकी प्रतिक्रिया बदल गई. नमित के अनुसार, एक बड़ी समस्या यह है कि दर्शक अक्सर अपने फ़ोन या खराब इंटरनेट कनेक्शन पर VFX को जज करते हैं और उन्होंने बताया कि टीम ने खास तौर पर बड़े पर्दे के अनुभव के लिए विज़ुअल्स बनाने में कई साल और लाखों डॉलर खर्च किए हैं.