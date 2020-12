Ranbir Kapoor Confirms wedding with Ali Bhatt next year here is the detail- कई सालों से लोग ये खबर सुनने का इंतजार कर रहे हैं कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर आखिर शादी कब करने वाले हैं. साल 2020 में खबरें थी कि ये कपल साल के अंत में शादी कर सकते हैं. लेकिन कोरोना की की वजह से ऐसा नहीं हो पाया. फिर खबर आई कि 2021 में दोनों शादी कर सकते हैं. Also Read - Delhi Nursery Admissions 2021: दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन होंगे या नहीं, जानिए सवाल का जवाब

रणबीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि "अगर महामारी नहीं होती तो ये डील हो चुकी होती. मैं कुछ भी बोल कर इसपर नजर नहीं लगाना चाहता. मैं जल्द ही इस गोल को पूरा करना चाहता हूं."

हालांकि जब आलिया से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस सारी अटकलों पर विराम लगा दिया. आलिया ने कहा कि वे अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं. आलिया ने ये भी कहा कि वे बात से परेशान हैं कि सब उनसे बस यही एक सवाल करते रहते हैं.

आलिया ने कहा कि वे अपनी शादी की प्लानिंग कर जरूर रही हैं लेकिन अभी इस बात की कोई जल्दी नहीं है. आलिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं शादी कर करूंगी हर कोई मुझसे यही सवाल कर रहा है. आप लोग जानते हैं कि मैं अभी 25 साल की हूं और शादी करना जल्दबाजी होगी.

आलिया भट्ट RRR और ब्रह्मास्त्र के अलावा संजय लीला भंसाली की एक मूवी ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ भी कर रही हैं. रणबीर कपूर भी ब्रह्मास्त्र के अलावा ‘शमशेरा’ में दिखाई देंगे.