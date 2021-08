बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर, आलिया भट्ट के साथ शादी को लेकर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. रणबीर बचपन से ही शरारती थे इसका खुलासा कई बार इंटरव्यू में हुआ है. एक इंटरव्यू में तो उन्होंने खुद इस बात को माना की बचपन में अपनी क्लास की टीचर की टांगे देखने के लिए मेज के नीचे घुस जाते थे.Also Read - Sridevi Soda Center Trailer: सुधीर बाबू की फिल्म का धांसू ट्रेलर रिलीज़, मारधाड़- लव रोमांस का इंटेंस कॉकटेल

रणबीर ने बताया कि उनके स्कूल में सारी टीचर्स साड़ी पहनकर आती थीं. लेकिन अंग्रेजी की टीचर ऐसी थीं जो स्कर्ट पहनकर आती थीं. फिर वो और उनका एक दोस्त…. Also Read - अपने पति निक जोनास के साथ रात को चैन से सो भी नहीं पाती प्रियंका चोपड़ा, इस बात से है परेशानी

फिर वो और उनका एक दोस्त मैडम की टांगें देखने के लिए मेज के नीचे घुस जाते थे. उस वक्त वे आठवीं क्लास में थे. दरअसल, रणबीर को उस टीचर से प्यार हो गया था.

#RanbirKapoor talks about having a crush on his teacher and how it landed him in trouble.

Source: Lehren#RanbirFans#RKFans pic.twitter.com/C6iNRi0G2M

— ¯\_(ツ)_/¯ (@Ipost123) April 3, 2020