Entertainment News Today: फिल्म 'सांवरिया' से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) कभी किसी पर्सनल तो कभी किसी प्रोफेशनल वजहों से चर्चा में रहते हैं. अपने अभिनय और अपने लुक्स से लोगों का दिल जीतने वाले रणबीर कपूर पर लाखों लड़कियां फिदा हैं मगर क्या आपको पता है वो किस एक्ट्रेस के दीवाने हैं? रणबीर कपूर हॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा के फैन हैं और उनकी दीवानगी (Ranbir Kapoor) का खुलासा उन्होंने खुद किया है. रणबीर को जब अपनी फेवरेट एक्ट्रेस से मिलने का मौका मिला था तब उन्हें बेइज़्ज़ती उठानी पड़ी थी. उन्हें एक्ट्रेस का गुस्सा भी झेलना पड़ा था. आइए आपको इस किस्से के बारे में बताते हैं. दरअसल टीवी पर प्रसारित होने वाले 'दी कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में कई बी टाउन सेलेब्स ने पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए हैं. इसी सिलसिले में रणबीर कपूर भी एक बार इस शो में पहुंचे थे और उन्होंने एक किस्से का खुलासा किया था. कपिल के शो में रणबीर कपूर ने बताया था कि वो हॉलीवुड अभिनेत्री नैतली पोर्टमैन (Natalie Portman) के बड़े फैन हैं और उन्हें अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस से एक बार मिलने का मौका भी मिला था मगर उस वक़्त वो एक्ट्रेस के गुस्से का शिकार हो गए थे.

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने बताया था कि वो एक बार न्यूयॉर्क की सड़कों पर भागते हुए होटल की तरफ जा रहे थे और तभी उन्हें नैतली पोर्टमैन (Hollywood Actress Natalie Portman) नज़र आ गईं. उन्होंने होटल जाने के बजाय नैतली पोर्टमैन का पीछा करना शुरू कर दिया था. कुछ दूर तक एक्ट्रेस को फॉलो करने के बाद रणबीर ने उनसे कहा कि, प्लीज एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो. रणबीर ने खुलासा करते हुए कहा कि वो हॉलीवुड एक्ट्रेस से फोटो मांगने की गुहार लगा रहे थे मगर उस दौरान एक्ट्रेस फोन पर बात कर रही थीं और रो रही थीं. रणबीर ने बताया कि उनका ध्यान इसपर गया ही नहीं और वो बस एक तस्वीर के लिए बेताब थे. रणबीर ने आगे कहा, 'उन्होंने (नैतली पोर्टमैन) मेरी तरफ गुस्से में देखा और बोलीं I Say Get Lost 'चले जाओ यहां से.'

एक्ट्रेस के इस बात से रणबीर का दिल टूटा ज़रूर मगर उनके प्रति दीवानगी कम नहीं हुई. रणबीर ने कहा था कि उन्हें इस बात का दुःख हुआ था मगर वो एक्ट्रेस के फैन थे और रहेंगे. वर्कफ़्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर की आने वाली फिल्मों में ‘ब्रह्मास्त्र’ और शमशेरा शामिल है.