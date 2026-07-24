क्यों रिलीज से पहले रुका Ramayana Trailer लॉन्च? मेकर्स ने क्यों लिया ये फैसला, जानें

Ramayana Trailer Postponed: रणबीर कपूर स्टारर Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने वाला था, लेकिन लॉन्च से कुछ घंटे पहले ही मेकर्स ने इसे टाल दिया.

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Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होना था, लेकिन मेकर्स ने इसे फिलहाल टाल दिया

सोनी पिक्चर्स के साथ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन डील के बाद ट्रेलर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होगा

फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी, पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 में आएगा

करीब ₹4000 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म में ए.आर. रहमान और हैंस जिमर पहली बार साथ काम कर रहे हैं

इन दिनों फिल्मी गलियारों में एक फिल्म की तेजी से चर्चा हो रही है और वो है Ramayana.इस फिल्म की गिनती बॉलीवुड की सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्मों में की जा रही है, ये फिल्म प्रभु श्री राम की कहानी पर आधारित है. फिल्म में कमाल के VFX का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे में फैंस बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि अभी फिल्म के रिलीज में समय है, लेकिन आज यानी 24 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला था. रामायण फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इसमें थोड़ी देरी होगी, क्योंकि Ramayana Trailer Release को फिल्हाल टाल दिया गया है.

नहीं लॉन्च किया जाएगा ट्रेलर-

सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में ट्रेलर लॉन्च होने से कुछ घंटे पहले ही प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने घोषणा कर दी कि ट्रेलर अभी लॉन्च नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे ग्लोबल स्तर पर बाद में रिलीज किया जाएगा. बता दें 18 जुलाई को दिल्ली में फिल्म की पूरी टीम को ट्रेलर का खास प्राइवेट प्रीव्यू दिखाया गया था, लेकिन अब फैन्स को और इंतजार करना पड़ेगा. हालांकि अभी तक मेकर्स ने Trailer रिलीज की नई तारीख या समय नहीं बताया है.

ग्लोबल स्तर पर होगा लॉन्च-

फिल्म के ट्रेलर को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इसमें देरी होगी. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया कि मेकर्स ने सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ एक बड़ी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन डील की है, जिसके चलते अब वो फिल्म को सिर्फ भारत में रिलीज करने के बजाय पूरे विश्व में एक बड़े ग्लोबल इवेंट की तरह लॉन्च करना चाहते हैं, इसलिए ट्रेलर को ग्लोबल स्तर पर बाद में रिलीज किया जाएगा.

नमित मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर लिखा आज हमारी फिल्म रामायण के लिए बहुत खास दिन है. सोनी पिक्चर्स के साथ पार्टनरशिप से हमारा सपना पूरा हो रहा है और इसके जरिए रामायण को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाएगा, इसलिए अब हम ट्रेलर को ग्लोबल स्तर पर बाद में लॉन्च करेंगे. 100 साल से ज्यादा पुरानी भारतीय सिनेमा में यह गर्व का पल होगा जब रामायण पूरी दुनिया को एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म की तरह दिखाई जाएगी. इससे दुनिया के लोगों को हमारी संस्कृति और कहानियों की रिचनेस को जानने को मिलेगा. सभी रामायण भक्तों और फैन्स को धन्यवाद, हमारी देश की युवा पीढ़ी ही हमारा भविष्य है, आइए मिलकर उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें.

फिल्म की बड़ी बातें-

ये फिल्म 2 पार्ट्स में आएगी. ऐसे में दोनों पार्टों को बनाने में लगभग ₹4000 करोड़ खर्च हुए हैं. म्यूजिक की बात करें तो ए.आर. रहमान और ऑस्कर विजेता हैंस जिमर पहली बार साथ काम कर रहे हैं. फिल्म के पहले पार्ट को अक्टूबर 2026 (दिवाली के आसपास) रिलीज किया जाएगा वहीं, दूसरे पार्ट को दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा.