Shamshera Funny Mistake: अभिनेता रणबीर कपूर ने फिल्म 'शमशेरा' और वाणी कपूर की बहुचर्चित फिल्म शमशेरा हाल ही में पर्दे पर आई थी और लोगों को इस फिल्म से कई सारी उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही खुद को फ्लॉप साबित कर दिया है. इस फिल्म से रणबीर चार साल बाद पर्दे पर लौटे लेकिन फैंस ने उनका स्वागत नहीं किया. ऐसे में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई और इन दिनों ओटीटी पर आ रही है. हालांकि बड़े बजट में बनी इस फिल्म ने ना कवेल दर्शकों के बड़े पर्दे पर निराश किया बल्कि ओटीटी में भी दर्शक इसे देखकर अपना माथा पकड़ ले रहे हैं और इस फिल्म को देखने के बाद नेटिजन्स ने मेकर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. नेटिजन्स ने फिल्म की सबसे बड़ी गड़बड़ी को पकड़ लिया है.

यह क्लिप ट्विटर यूजर @GumaanSingh ने शेयर किया और लिखा- चलिए मान लेते हैं कि वो एक बच्चा है। खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 2 लाख से अधिक व्यूज और 5 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. दरअसल फिल्म के एक फाइट सीक्वेंस सीन में हीरोइन की गोद में नवजात बच्चे को दिखाया गया है. लोगों का मानना है कि इस सीन में एक्ट्रेस के हाथ में बच्चा नहीं बल्कि सिर्फ कपड़ा है. इसके साथ ही लोग डायरेक्टर का भी मजाक बना रहे हैं. वे कह रहे हैं कि डायरेक्टर के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह बच्चे को दिखाने के लिए एक गुड़िया ही खरीद लेता.

Let’s just assume that there is a baby 👶#Shamshera #IseewhatIcant pic.twitter.com/4bS0KbV6dY

— Guman Singh Rathore (@GumaanSingh) August 20, 2022