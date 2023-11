Rabir Kapoor को महेश भट्ट ने बताया सबसे बेस्ट पिता, कहा 'ऐसा प्यार माएं करती हैं...'- Video

Mahesh Bhatt Share Special Message: एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘एनिमल’ (Animal) को लेकर काफी चर्चा में चल रहे हैं. एक्टर और फिल्म की पूरी टीम फिल्म के प्रमोशन में बिजी चल रही है. रणबीर कपूर की ये फिल्म 1 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स और एडवांस बुकिंग की कमाई के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये फिल्म रणबीर कपूर के फिल्मी करियर में अबतक की सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म बन सकती है. इसी बीच फिल्म प्रमोशन के दौरान एक्टर को अपने ससुर यानी महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) के तरफ से बड़ा सरप्राइज मिला है, जो एक्टर के लिए बेशकीमती है. महेश भट्ट के तरफ से दी गई सरप्राइज की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और सोशल मीडिया यूजर्स भी कमेंट के जरिए अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहे हैं.

फेमस फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ने अपने दामाद एक्टर रणबीर कपूर को उनकी अपकमिंग फिल्म ‘एनिमल’ (Ranbir Upcoming Film) के प्रमोशन के दौरान सरप्राइज दिया है. दरअसल महेश भट्ट ने इंडियन आइडियल (Indian Idol) के लेटेस्ट एपिसोड में रणबीर कपूर के लिए एक स्पेशल मैसेज शेयर किया है. जब फिल्म प्रमोशन के लिए रणबीर कपूर और लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandana) फिल्म प्रोमोट के लिए वहां मौजूद थे. महेश भट्ट ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट (Ranbir Kapoor-Alia Bhatt Daughter) की बेटी राहा (Raaha) के लिए एक्टर बेस्ट फादर बताया है. इसके साथ उन्होंने शेयर की गई वीडियो में रणबीर कपूर के बारे में और भी बातों को बताया है. साथ ही राहा की देखभाल अच्छी तरह से करने को लेकर भी कहा है.

Mahesh Bhatt about Superstar Ranbir Kapoor ❤️

The way RK loves Raha has not been hidden from us

This phase is the best he could have wished for #RanbirKapoor #AnimalTheFilm #Animal pic.twitter.com/3YZvEzfLs7

— ranbir_ki_muskaan (@Ranbirian4ever) November 25, 2023