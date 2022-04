Bollywood Celebrity Who Separated Because Of Their Family: बॉलीवुड में हर दिन एक नई लव स्टोरी बनती और बिगड़ी है और आए दिन आपको कुछ नया देखने को मिलता है. इन दिनों हर जगह पर केवल रणबीर और आलिया के शादी का चर्चे हैं. इसके साथ ही ऋतिक रोशन और उनकी गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस एंड म्यूजिशियन सबा आज़ाद ने भी अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी है. लेकिन यहां पर हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताएंगे जिनका रिश्ता उनके परिवार या यूं कहे कि मां की वजह से टूट गया.Also Read - Abhay 3: दिव्या अग्रवाल और तनुज विरवानी ने ऐसे शूट किए थे अपने किसिंग सीन, देखें दोनों का Interview

1. कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर

ये कपल आज भले ही साथ ना हो लेकिन एक दौर में बी टाउन का सबसे हॉट औऱ क्यूट कपल माना जाता था औऱ दोनो ने करीब 6 सालों तक अपने प्यार के रिश्ते को निभाया था. खबरों की मानें तो कैटरीना के लिए जब रणबीर ने अफना घर छोड़ा और लिव इन में रहने लगे तो ये बात उनके पेरेंट्स नीतू और ऋषि कपूर को अच्छी नहीं लगी. इतना ही नहीं नीतू ने हर उस फंक्शन और फैमिली गेट टुगैदर में जाना छोड़ दिया था जहां रणबीर कैटरीना को साथ लेकर आते थे. ऐसे में माना जाता है कि इस कपल के अलग होने की बहुत बड़ी वजह कपूर परिवार है.

2. करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन

अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर का कभी रिश्ता जुड़ा था और दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार तक थे, बता दें कि दोनों की सगाई अभिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर हुई थी. हालांकि कुछ महीनों के अंदर ही ये रिश्ता टूट गया, इस शादी के टूटने के पीछे कई बड़ी वजहें थी जिसपर न तो बच्चन परिवार और न ही कपूर खानदान ने कुछ भी कभी खुलकर कहा था. वैसे मीडिया में आई खबरों के मुताबिक करिश्मा कपूर की मां बबीता (Babita) ने शादी से पहले बच्चन परिवार के सामने एक शर्त रखी थी. शर्त यह थी कि बच्चन परिवार अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अभिषेक बच्चन के नाम कर दे साथ ही शादी के बाद करिश्मा को काम करने का मौका मिले और यही बातें बच्चन परिवार को नापसंद आई औऱ ये रिश्ता टूट गया.

3. करीना कपूर और शाहिद कपूर

करीना कपूर एक दौर में शाहिद कपूर संग अफेयर को लेकर भी खबरों में रही हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ. खबरों की मानें तो करीना कपूर की मां बबीता कपूर और बड़ी बहन करिश्मा कपूर उनके और शाहिद के रिश्ते के खिलाफ थीं. बताया जाता है कि करीना अक्सर अपने प्रोड्यूसर्स को उनके अपोजिट शाहिद को साइन करने के लिए कहती थीं और बेटी का यह बर्ताव मां बबीता को अनप्रोफेशनल लगता था.

4. नेस वाडिया और प्रिटी जिंटा

नेस वाडिया और प्रिटी जिंटा का रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ और जल्द ही ये प्यार में तब्दील हो गया था, कहा जाता है कि नेस वाडिया के कहने पर ही प्रिटी जिंटा ने धीरे-धीरे बॉलीवुड से दूरियां बना ली थीं. हालांकि, नेस वाडिया की मां को प्रिटी पसंद नहीं थीं और इसी वजह से इनके रिश्ते में दरार आई. इसके बाद, 13 जून, 2014 की रात प्रिटी जिंटा ने नेस वाडिया के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में प्रिटी ने नेस पर छेड़छाड़ करने, गाली गलौज करने और धमकाने का आरोप लगाया. साथ ही प्रिटी ने ये भी कहा कि नेस ने मेरे चेहरे पर जलती सिगरेट फेंकी थी और कमरे में बंद कर दिया था.



5. रानी मुखर्जी और गोविंदा

वर्ष 2000 में फिल्‍म ‘हद कर दी आपने’ के सेट पर रानी मुखर्जी और गोविंदा पहली बार एक दूसरे मिले से थे औऱ यही से दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. खबरें तो यह भी आई थीं कि गोविंदा रानी को महंगे-महंगे गिफ्ट भी देते थे और रानी गोविंदा से शादी करना चाहती हैं. ऐसा कहा जाता है कि गोविंदा-रानी की अफेयर की बातों ने सुनीता को इस कदर परेशान कर दिया था कि उन्‍होंने अपने दोनों बच्‍चों के साथ घर छोड़ दिया और साथ ही गोविदा की मां भी इस रिश्ते के बेहद खिलाफ थी, ऐसे में एक्टर ने अपने परिवार को चुना औऱ रानी का साथ छोड़ दिया.