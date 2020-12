Ranbir Kapoor and Alia Bhatt’s families came together to celebrate Christmas: क्रिसमस के मौके पर बॉलीवुड की गलियों में खूब रौनक रही. बी टाउन के हॉट कपल आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) भी इस खास मौके पर एक साथ दिखाई दिए. यही नहीं भट्ट और कपूर फैमिली ने एक साथ इस जश्न को मनाया. सोशल मीडिया पर इस छोटे से गेट टुगेदर पार्टी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही है. आलिया भट्ट लंच में शामिल होने के लिए रणबीर के साथ आईं. ये आलिया का कपूर फैमिली के साथ दूसरा क्रिसमस लंच था. इस पार्टी में आलिया की मां सोनी राजदान, बहन शाहीन भट्ट और पिता महेश भट्ट भी शामिल थे. Also Read - रणबीर कपूर ने किया कन्फर्म! आलिया भट्ट बनेंगी दुल्हनियां, फ़ना होंगी सारी दूरियां

इस पार्टी की एक तस्वीर खास तौर से वायरल हो रही है जिसमें रणबीर, आलिया की बहन शाहीन भट्ट को गाल पर किस करते हुए नज़र आ रहे हैं. लोग इस फोटो पर जमकर रियेक्ट कर रहे हैं. हालांकि दोनों परिवारों की बॉन्डिंग देखने लायक है.

बता दें कि इस पार्टी में सैफ अली खान, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, आदर जैन और तारा सुतारिया जैसे सेलेब्स ने भी शिरकत की थी. लोग इन फैमिली पिक्चर्स को देखकर यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आने वाले साल में आलिया और रणबीर शादी ज़रूर कर लेंगे. आपको क्या लगता है?