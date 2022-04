Ranbir Kapoor kneels in front of Alia Bhatt during varmala: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आखिरकार शादी 5 सालों के बाद शादी के बंधन में बंध चुके हैं. कल मुंबई में रणबीर के घर वास्तु में कपल ने सात फेरे लिए और दौरान दोनों के परिवारवाले और खास दोस्तों ने इस पल में उनका साथ दिया है. बता दें कि आलिया और रणबीर की शादी बेहद निजी फंक्शन था. ऐसे में शादी के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करने के बाद, कपल पहली बार मीडिया के सामने बतौर पति-पत्नी बनकर सबके सामने आया है. शादी संपन्न होते ही, इससे जुड़े वीडियो और फोटो जमकर सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. इसी कड़ी में ‘वरमाला सेरेमनी’ का भी एक वीडियो सामने आ रहा है जो खुब वायरल हो रहा है.

आलिया और रणबीर की ‘वरमाला सेरेमनी’ से जुड़ा एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कपल अपने परिवार के सामने एक दूसरे को वरमाला पहना रहा है. वीडियो में आप पहले देखेंगे कि रणबीर कैसे अपने दोस्तों के कंधों पर बैठ जाते हैं और आलिया भट्ट इस दौरान हंसती रहती हैं. ऐसे में रणबीर ने बिना देर किए फौरन कंधे से उतर जाते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं और आलिया हंसते हुए उनके गले में माला डाल देती हैं.

THE BEST KISS Every time a video

comes out better than the other <3#RanbirAliaWedding pic.twitter.com/ayUegm0QWM

— ‘ ra (@imranliaa) April 14, 2022