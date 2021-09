The Kapil Show Riddhima Kapoor Sahini On Daughter Samara And Brother Ranbir Kapoor: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की बहन और ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी (Riddhima Kapoor Sahini) हाल ही में अपनी मां नीतू कपूर (Neetu Kapoor) के साथ ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) में आई थी. इस दौरान दोनों की जोड़ी ने शो पर जमकर मस्ती की थी और इस वक्त रिद्धिमा कपूर (Riddhima Kapoor) ने बताया कि उनके बेटी और रणबीर कपूर की भांजी उनका नंबर लीक करवाना चाहती थी.Also Read - Neetu Kapoor ने इस वजह से 20 साल की उम्र में छोड़ दिया था बॉलीवुड, The Kapil Sharma Show में हुआ खुलासा

रिद्धिमा कपूर (Riddhima Kapoor) ने अपनी बेटी समारा को लेकर भी मजेदार खुलासा किया. उन्होंने बताया कि समारा एक समय पर अपने मामा रणबीर कपूर का फोन नंबर अपने स्कूल की सभी लड़कियों को लीक करना चाहती थीं.दरअसल कपिल शर्मा ने रिद्धिमा से सवाल किया कि क्या कभी उनकी किसी फ्रेंड ने उनसे रणबीर कपूर का नंबर मांगा है?

कपिल शर्मा के इस सवाल का जवाब देते हुए रिद्धिमा (Riddhima Kapoor) ने बताया कि उनकी दोस्तों ने तो नहीं, लेकिन उनकी बेटी समारा ने जरूर एक इलेक्शन जीतने के लिए अपने स्कूल में लड़कियों के बीच रणबीर का नंबर लीक करने का मन बना लिया था. रिद्धिमा कहती हैं- 'फ्रेंड्स नहीं, बेटी ने कहा था. बेटी को कैप्टन बनना था स्कूल में. बोलती है 'रणबीर का नंबर लीक करवा दूं गर्ल्स में?' मुझे वोट्स मिल जाएंगे.'