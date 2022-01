Ranbir Kapoor Reveals That One Of My Girlfriend Used To Break My Awards After Fighting: बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेस रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) आए दिन किसी ना किसी खास वजह से चर्चा का विषय बने ही रहते हैं. रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो के तौर पर जानें जाते हैं और साथ ही उनके लव अफेयर की चर्चा भी खुब रही है. बता दें कि इन दिनों रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को डेट कर रहे हैं और दोनों का रिश्ता इन दिनों जमकर चर्चा का विषय बने रहती हैं. बता दे रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ आलिया भट्ट (Alia Bhatt) संग अपने रिलेशनशिप को लेकर भी खासे चर्चा में हैं. पिछले 3 सालों से वो आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को डेट कर रहे हैं और अब दोनों ने खुलकर इज़हार कर अपने रिश्ते का ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया है और खबरें हैं कि दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं. ऐसे में अब रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक्टर अपने पास्ट और एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ खास बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं.Also Read - शादी के एक महीना पूरे होने पर katrina kaif-Vicky Kaushal ने मनाया जश्न, दिन ब दिन और गहरा हो रहा है इश्क का रंग

गर्लफ्रेंड गुस्से में तोड़ती थी अवॉर्ड- रणबीर कपूर

दरअसल रणबीर कपूर का करीब 4 साल पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, रणबीर कपूर ने साल 2017 में फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर दिलचस्प खुलासा किया था. दरअसल रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) से ने इंटरव्यू में कहा था कि कि 'उन्होंने इतना बेहद अच्छा काम किया है तो उन्हें तो कई सारे अवॉर्ड्स मिले हैं. हालांकि उनकी एक एक गर्लफ्रेंड अक्सर उनसे इस बात पर लड़ाई करती थी कि मेरे पास कई सारे अवॉर्ड्स हैं लेकिन उनके पास एक भी नहीं है और वो इसी बात पर लड़ाई करती थी और गुस्से में कई बार उनके अवॉर्ड तोड़ देती थी और रणबीर कपूर ने इस दौरान कहते थे कि फिल्मफेयर अवॉर्ड को हाथ मत लगाना, हालांकि रणबीर कपूर की कौन सी गर्लफ्रेंड ऐसा करती थीं ये उन्होने रिवील नहीं किया था.

दीपिका और कैटरीना को कर चुके हैं डेट

रणबीर कपूर कभी दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ को भी डेट कर चुके हैं. हालांकि दोनों के साथ ही एक्टर का ये रिश्ता कुछ साल चला औऱ बाद में बिखर गया. जहां एक तरफ रणबीर कपूर फिलहाल आलिया भट्ट (Alia Bhatt) संग रिलेशनशिप में हैं. वहीं उनकी दोनों एक्स दीपिका और कैटरीना कैफ ने शादी कर ली है और अपनी-अपनी लाइफ में बेहद खुश हैं. बता दें कि ब्रह्मास्त्र के दौरान आलिया और रणबीर का प्यार शुरु हुआ था.