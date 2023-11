VIDEO : Animal के म्यूजिक इवेंट में Ranbir Kapoor ने याद दिलाए पुराने दिन, हंसी से लोटपोट हुए Bobby Deol

Film Animal: बॉलीवुड के फेमस एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की अपकमिंग फिल्म ‘एनिमल’ (Animal) जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. रणबीर कपूर के फैंस और मूवी लवर्स इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बीते दिन यानी शुक्रवार को ‘एनिमल’ म्यूजिक इवेंट मुंबई में ऑर्गनाइस हुई थी, जहां एनिमल लीड एक्टर रणबीर कपूर और को-स्टार बॉबी देओल (Bobby Deol) ने महफ़िल में जान भर दिया है. इस फिल्म का प्रमोशन भी जोर-शोर से किया जा रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक्टर रणबीर कपूर और बॉबी देओल को लेकर एक वीडियो वायरल हो रही है. जिसमें रणबीर कपूर के डांस स्टेप्स ने बॉबी देओल और बाकि ऑडियंस को हंसी से लोटपोट कर दिया है. इसके साथ ही बॉबी देओल शरमाते हुए भी नजर आ रहे हैं.

मुंबई में फिल्म ‘एनिमल’ म्यूजिक इवेंट (Animal Music Event) के दौरान रणबीर कपूर ने बॉबी देओल के कुछ मोस्ट पॉपुलर सांग्स और डांस स्टेप्स को दोहराते हुए नजर आए. जिसे देखने के बाद बॉबी देओल चेहरे पर मुस्कान के साथ वो शरमाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं . दरअसल इवेंट के होस्ट ने रणबीर कपूर से बॉबी देओल के बारे में पूछते हैं तो वो तुरंत खड़े होकर बॉबी की पहली फिल्म बरसात (Barsaat) का गाना लव तुझे लव सॉन्ग गाते हुए एक्टर का फेमस डांस स्टेप दोहराते हुए नजर आए. वहीं, पास बैठे बॉबी देओल देखने के बाद हंसी से लोटपोट होते नजर आए. आपको बता दें कि इस इवेंट में रणबीर कपूर ब्लैक जैकेट जैकेट, शर्ट, पैंट और चश्मा पहने हुए बॉबी देओल के पास बैठे हुए नजर आ रहे हैं.

Ranbir Kapoor is full to full Hindi film hero hai dude, he is the encyclopedia of all heroes dance steps #Animal #RanbirKapoor pic.twitter.com/bm0kvUVJaf

— amsi ♪ (@RKs_Tilllast) November 24, 2023