Ramayana: 'रामायण' की शूटिंग के दौरान रबर की चप्पलों में क्यों घूम रहे थे रणबीर? जानें इसके पीछे का राज

Ranbir Kapoor Rubber sSlippers In Ramayana: रणबीर कपूर ने बताया कि 'रामायण' की शूटिंग के दौरान उन्होंने ज़्यादातर समय रबर की चप्पलें पहनी थीं, क्योंकि इससे फिल्म को फायदा होने वाला था.

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Ranbir Kapoor Rubber sSlippers In Ramayana: पिछले हफ़्ते नितेश तिवारी की ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद से ही यह फ़िल्म ऑनलाइन चर्चा का विषय बनी हुई है. जहां चार मिनट के इस ट्रेलर ने ज़बरदस्त चर्चा को हवा दी है. वहीं इसने इंटरनेट पर लोगों की राय भी बांट दी है. कई लोग भगवान राम के रोल के लिए रणबीर कपूर को चुने जाने पर बहस कर रहे हैं. इन चर्चाओं के बीच, रणबीर ने हाल ही में ‘स्क्रीन रेंट’ के साथ एक इंटरव्यू में इस महाकाव्य फ़िल्म की शूटिंग से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताई. एक्टर ने बताया कि शूटिंग के दौरान उन्होंने काफ़ी समय तक रबर की चप्पलें पहनी थीं, तो चलिए जानते हैं उन्होंने ऐसा इस कारण से किया था.

रबर की चप्पलें थीं ताकि ये काम आसानी से हो सके

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह बात शायद ही किसी को पता चले क्योंकि यह स्क्रीन पर नहीं दिखेगी. लेकिन कहानी में, भगवान राम के भाई उनकी खड़ाऊं (चप्पल) लेकर सिंहासन पर रखते हैं और कहते हैं, जब तक आप वनवास से लौट नहीं आते, तब तक आपकी खड़ाऊं यहीं सिंहासन पर रहेंगी. इसलिए, फ़िल्म के एक बड़े हिस्से में मैं नंगे पैर रहता हूं और जब आप ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर एक्शन सीन करते हैं, तो ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए मुझे ये चप्पलें पहननी पड़ीं, जो असल में रबर की चप्पलें थीं. चूंकि यह DNEG का काम है, इसलिए वे पोस्ट-प्रोडक्शन में इन्हें आसानी से हटा सकते हैं.’

पैरों से चप्पल हटाना वाकई बहुत मुश्किल काम है

रणबीर ने आगे कहा कि विज़ुअल इफ़ेक्ट्स की वजह से एक्टर्स के लिए फ़िल्मिंग करना शारीरिक रूप से भी आसान हो गया. एक्टर्स के आराम के लिहाज़ से भी यह बहुत बढ़िया था, क्योंकि आपको चोट नहीं लगती और आप बेहतर स्टंट कर पाते हैं, लेकिन मैंने DNEG के एक व्यक्ति से पूछा कि यह असल में कितना मुश्किल है और पता चला कि किसी के पैरों से चप्पल हटाना वाकई बहुत मुश्किल काम है’.

रणबीर को चुनना टीम के लिए कभी भी मुश्किल फ़ैसला नहीं था

इसी बातचीत के दौरान, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने बताया कि भगवान राम के रोल के लिए रणबीर को चुनना टीम के लिए कभी भी मुश्किल फ़ैसला नहीं था. ‘हम दोनों (नितेश और मैं) के लिए, शुरू से ही रणबीर का भगवान राम का रोल निभाना एकदम स्वाभाविक लग रहा था. वह एक बड़े स्टार हैं और आप जानते ही हैं उस समय वह क्या कर रहे थे. इसलिए हमने सोचा कि दूसरे या तीसरे ऑप्शन के बारे में सोचने से पहले ही, ‘पहला ऑप्शन वही हैं, देखते हैं कि क्या हम उन्हें ले सकते हैं, डायरेक्टर नितेश तिवारी ने आगे कहा, “हां, ऑप्शन A, B और C रणबीर ही थे.’