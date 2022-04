Randhir Kapoor Open Up On Ranbir Kapoor Statement: रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र (Brahmāstra) को लेकर खासे चर्चा में रहते हैं और हाल ही में उनके पिता की आखिरी फिल्म ‘शर्माजी नमकीन’ (SharmaJi Namkeen) हाल ही में ओटीटी पर आई है. ऐसे में इस फिल्म में ऋषि कपूर के काम को काफी पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने करीना कपूर (Kareena Kapoor) के पिता रणधीर कपूर (Randhir Kapoor) को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया और एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया था कि उनके अंकल रणधीर डिमेंशिया के शुरुआती दौर में हैं. रणबीर कपूर के इस खुलासे के बाद रणधीर कपूर अब सामने आए हैं और उन्होंने अपनी बात कही है. (Randhir Kapoor Dementia)Also Read - आलिया भट्ट की होने वाली 'सास' ने 'सावन में लग गई आग' पर जमकर किया डांस, नीतू कपूर से फैन्स बोले- रणबीर की शादी करा दो!

अंकल बोले-डैड से कहो कि वो अद्भुत हैं

रणबीर कपूर ने बताया कि अंकल रणधीर कपूर ने 'शर्माजी नमकीन' फिल्म देखी और कहा कि उन्हें ऋषि को फोन करना चाहिए, ताकि वो उनकी तारीफ कर सकें. इसके बाद रणबीर ने बताया कि रणधीर डिमेंशिया के शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं, उन्होंने बताया कि डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है, जिसमें मरीज धीरे-धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है और अतीत की बातें भूलने लगता है. रणबीर ने कहा, "फिल्म देखने के बाद अंकल रणधीर मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने मुझसे कहा-'डैड से कहो कि वो अद्भुत हैं और वो कहां हैं. चलो उन्हें बुलाते हैं, उससे मिलते हैं या उसे फोन करते हैं. कला ने मेडिकल कंडीशन की सारी सीमाओं को पार कर दिया है और कुछ अच्छी कहानियां इसका प्रतीक हैं."

View this post on Instagram A post shared by neetu Kapoor. Fightingfyt (@neetu54)



मैं बिल्कुल ठीक हूं

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में रणधीर कपूर ने रणबीर की बात का खंडन किया और कहा कि मैं एकदम ठीक हूं. जब उनसे रणबीर के बयान पर पूछा गया कि तो इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि 'नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं. मैं बिल्कुल ठीक हूं, हां मुझे अभी पिछले साल अप्रैल 2021 में कोविड हुआ था.' रणबीर के बयान पर उन्होंने कहा 'यह रणबीर की मर्जी, वह जो चाहता है उसे कहने का पूरा अधिकार है. एक्टर आगे बोले, 'मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, मैं पूरी तरह ठीक हूं. दरअसल, मैं अभी अपने दोस्त राहुल रवैल के साथ गोवा से लौटा हूं, हम वहां गोवा फेस्टिवल में गए थे.'