Ranbir Kapoor says marriage will happen very soon: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) आलिया भट्ट (Alia Bhatt) बॉलीवुड के सबसे हॉट और पावर कपल के तौर पर देखे जाते हैं और दोनों की जोड़ी हर बार फैंस के दिलों को धड़का जाती है. ये जोड़ी करीब 4 सालों से रिश्ते में हैं और अब दोनों खुल्ल-खुल्ला प्यार करते हैं. ऐसे में अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये जोड़ी कब शादी कर रही है. अपनी शादी पर बात करते हुए जहां आलिया भट्ट ने कहा था कि वो दिमाग में पहले से ही रणबीर से शादी कर चुकी हैं, वहीं अब रणबीर ने फिर से शादी की बात पर अपनी अपनी बात रखी है और जो कहा उसे सुनकर फैंस का दिल गदगद हो जाएगा.Also Read - सेलिब्रेटी बनने के बाद भी कच्चा बादाम गाने वाले सिंगर को किस बात का है अफसोस? बोले- ये मिस करता हूं

सभी जानते हैं कि, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक दूसरे को लंबे समय जानते हैं. हालांकि इनकी लव स्टोरी की शुरुआत साल 2018 से हुई थी. जब दोनों ने एक साथ अपकमिंग फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ (Brahmastra) की शूटिंग कर रहे थे. हाल ही में ये कपल डिजाइनर बीना कनन के साथ देखा गया था. दोनों की पिछले दिनों साथ में शॉपिंग पिक्चर्स भी आईं, जिसके बाद फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों जल्द ही कोई गुड न्यूज फैंस को सुनाने वाले हैं. ऐसे में अब रणबीर ने शादी पर बात करते हुए कहा कि ‘वह और आलिया शादी करने के पूरे मूड में हैं और दोनों जल्द शादी के बंधन में भी बंधेंगे’.



इसके साथ ही जब उनसे शादी की डेट पूछी गई तो एक्टर ने कहा, ‘मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, जो मैं मीडिया से बातचीत करते हुए शादी की तारीख बता दूं’. रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है कि आलिया और रणबीर हर साल दिसंबर में वेकेशन मोड में रहते हैं तो हो सकता है कि वह शादी के लिए दिसंबर का ही महीना चुनें.