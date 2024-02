रणबीर कपूर स्टारर Animal बनी नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंडियन फिल्म

Hindi Entertainment Hindi

Ranbir Kapoor starrer Animal becomes most watched Indian film on Netflix

Animal becomes most watched Indian film on Netflix: रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना-स्टारर एनिमल (Ranbir Kapoor And Rashmika Mandanna Starrer Animal) फिल्म को लेकर लोगों की दीवानगी अभी तक कम नहीं हुई है. एनिमल अब नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. इस फिल्म ने 800 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है. रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना ने इस फिल्म में मुख्या भूमिका निभाई है. इसे साल 2023 की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा है. एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि ओटीटी पर जबरदस्त सफलता हासिल की है. निर्देशक संदीप वांगा की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंडियन फिल्म बन गई है.

इस एक्शन ड्रामा फिल्म ने साउंडट्रैक ने Spotify पर 500 मिलियन से अधिक स्ट्रीम हासिल करने वाला सबसे तेज़ भारतीय एल्बम बनकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है.

बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट होने के बाद इसे 26 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया. हालांकि इसमें काफी कट्स होने को लेकर इसे ट्रोल भी किया गया.

फिल्म ने सिनेमाघरों में लोगों को इस तरह खींचा और उन्हें अपना दीवाना बनाकर 800 करोड़ रुपए की कमाई की. हालांकि ये आंकड़ा और ऊपर जा सकता था अगर इसे विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर के साथ रिलीज़ नहीं किया जाता.

एनिमल के निर्देशक संदीप वांगा रेड्डी ने इससे पहले शाहिद कपूर स्टारर फिल्म कबीर सिंह का निर्देशन किया था. वो फिल्म भी जबरदस्त हिट रही थी. हालांकि संदीप की फिल्मों को महिलाओं के अपमान वाली फिल्म बताया गया. लेकिन बावजूद इसके एनिमल लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही.

फिल्म में रणबीर के अलावा अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी, सुरेश ओबेरॉय, शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा भी हैं.