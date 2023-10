Mahadev App क्या है जिसकी वजह से रणबीर कपूर को ED ने भेजा है समन, जानें पूरा किस्सा

Ranbir Kapoor Summoned by ED: एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने समन भेजा है. महादेव गेमिंग ऐप (Mahadev Gaming App) मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने ये समन भेजा है. जेंसी ने उन्हें 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के 5 हजार करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में रणबीर का नाम आया है. केस के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में वे शामिल हुए थे. आरोप है कि रणबीर समेत कई सेलेब्स को इसके लिए हवाला से पैसे दिए गए थे. तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये ऐप और इसमें रणबीर समेत और किन सितारों के नाम सामने आ रहा है.

महादेव ऐप सट्टा ऐप को गेमिंग ऐप का नाम दिया गया. इस ऐप के दो प्रमोटर हैं सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल महादेव. डी की छापेमारी में महादेव ऐप से संबंधित 417 करोड़ की अवैध रकम बरामद हुए हैं. महादेवऐप के प्रमोटर इसे गेमिंग ऐप बताते हैं लेकिन जांच एजेंसी को शक था कि इस एप के माध्यम से सट्टेबाजी का धंधा किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इसमें कई रसूखदारों ने अपना पैसा लगाया है. इस एप में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगे होने का भी शक है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी में परिवार वालों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए थे. ईडी ने जो सबूत मिले हैं उसके अनुसार योगेश पोपट की मेसर्स आर-1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपये पहुंचाए गए थे और 42 करोड़ रुपये होटल की बुकिंग के लिए नकद भुगतान किया गया था.सौरभ चंद्राकर की शादी फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी. जहां उन्होंने शादी पर 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च किये थे. इस आलीशान शादी का वीडियो भारतीय एजेंसियों के हाथ लगा है. शादी में परफॉर्म करने के लिए गए सभी सेलेब्स अब ईडी के निशाने पर हैं.

At least 12 bollywood entities on radar of Security agencies for attending wedding of Dubai based betting site Mahadev promoter Saurabh Chandrakar | According to sources film personalities Atif Aslam, Vishal Dadlani, Rahat Fateh Ali Khan, Tiger Shroff, Ali Asgar, Sunny Leone,… pic.twitter.com/SyTwVqajsj

