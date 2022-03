Ranbir on Rishi Kapoor Last Movie Sharmaji Namkeen: ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की आखिरी फिल्म ‘शर्माजी नमकीन’ (Sharmaji Namkeen) बहुत ही जल्द अमेजन प्राइम (Amazon Prime) पर आने वाली है. ये फिल्म जितनी खास कपूर परिवार के लिए है, उतनी है करीब ऋषि कपूर के चाहनेवालों के लिए भी है, क्योंकि फैंस उन्हें आखिरी पर बार पर्दे पर दखेंगे. ऐसे में अभ इस फिल्म के बारे में बात करते हुए ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने भावुक संदेश शेयर किया है और इश दौरान वो इमोशनल भी नजर आए. फरहान अख्तर ने रणबीर कपूर की इस वीडियो को अपने ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर की है. वीडियो में ऱणबीर कपूर अपने पिता की आखिरी फिल्म शर्माजी नमकीन के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं. (Ranbir on Rishi Kapoor Last Movie Sharmaji Namkeen)Also Read - Vicky Kaushal के साथ कुछ इस तरह होती है Katrina Kaif की सुबह, शेयर की मॉर्निग सेल्फी

बता दें कि ‘शर्माजी नमकीन’ (Sharmaji Namkeen) का ट्रेलर कल आएगा और इसके पहले रणबीर कपूर ने एक खास संदेश फैंस को दिया है और वीडियो में रणबीर कहते हैं कि ‘शर्मा जी नमकीन मेरे लिए बेहद खास है. ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरे पापा की आखिरी फिल्म है, बल्कि इसलिए भी बेहद खास है. इस फिल्म की स्टोरी पर पापा को बहुत यकीन था. रणबीर कपूर ने आगे बात करते हुए कहा कि पापा की जब शूट के बीच में तबीयत खराब हो गघई थी तो वो चाहते थे ये फिल्म किसी भी तरह से पूरी हो जाए. लेकिन लाइफ ने शायद कुछ और ही सोच रखा था. एक पल के लिए तो पापा के जाने के बाद ऐसा लगा कि फिल्म शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी.’ Also Read - मौनी रॉय सूरज नांबियार से लेकर अंकिता-विक्की तक, ये सेलेब्स शादी के बाद पहली बार रंगेंगे होली के रंग में

View this post on Instagram A post shared by Farhan Akhtar (@faroutakhtar)

Also Read - बॉलीवुड से भर गया Kareena Kapoor का मन! इस मर्डर मिस्ट्री फिल्म से OTT पर करेंगी डेब्यू

रणबीर कपूर इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं, ‘आपने सुना होगा कि Show Must Go On, लेकिन मैंने पापा को अपना जीवन जीते देखा है. उनके जाने के बाद एक पल को लगा कि ये फिल्म पूरा नहीं हो पाएगी. हमने सोचा कि वीएफएक्स और कुछ अन्य तकनीक के जरिए इस फिल्म को पूरा किया जाए. मैं खुद प्रॉथैस्टिक पहनकर ऐसा लुक लूं और इसे पूरा करूं लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया. ये हमारे लिए बहुत मुश्किल समय था, फिर परेश रावल जी ने इस किरदार को निभाया और इस मुश्किल को दूर किया. शुक्रिया परेश रावल जी का, जिनकी वजह से ये फिल्म पूरी हो पाई. दुनियाभर में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि एक ही केरेक्टर को दो अलग-अलग लोगों ने निभाया है. मेरे पिता के साथ मेरी सबसे खास यादों में से ये भी एक है, कल ‘शर्माजी नमकीन’ का ट्रेलर आ रहा है, देखिएगा जरू.