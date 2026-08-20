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रामायण के बाद पर्दे पर 'शिवा' बनकर लौटेंगे रणबीर, शुरू करेंगे Brahmastra 2 की शूटिंग- दीपिका पादुकोण बनेंगी हिस्सा?

Brahmastra 2 Shooting: खबरों के मुताबिक, 'रामायण' के बाद रणबीर कपूर 'ब्रह्मास्त्र 2' के लिए अयान मुखर्जी के साथ फिर से काम करने वाले हैं.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 20, 2026, 1:00 PM IST
रामायण के बाद पर्दे पर 'शिवा' बनकर लौटेंगे रणबीर, शुरू करेंगे Brahmastra 2 की शूटिंग- दीपिका पादुकोण बनेंगी हिस्सा?

Brahmastra 2 Shooting: जहां रणबीर कपूर इस साल दिवाली पर अपनी बड़ी फ़िल्म ‘रामायण’ की रिलीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वहीं ताज़ा खबरों के मुताबिक, ‘ब्रह्मास्त्र 2’ के लिए वह अयान मुखर्जी के साथ फिर से काम कर सकते हैं. पिंकविला को खास तौर पर पता चला है कि डायरेक्टर अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर ‘ब्रह्मास्त्र 2’ की तैयारी कर रहे हैं और फ़िलहाल इसकी स्क्रिप्टिंग और अन्य तैयारियां ज़ोर-शोर से चल रही हैं. सूत्रों के मुताबिक, रणबीर कपूर जनवरी 2027 तक नितेश तिवारी की ‘रामायण पार्ट 2’ की शूटिंग पूरी कर लेंगे और इसके कुछ समय के बाद वो ‘ब्रह्मास्त्र 2’ की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू करेंगे, चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी.

फिर से वापस आएगी ईशा और शिवा की जोड़ी?

और पढ़ें: Brahmastra 2: रणवीर सिंह बनेंगे ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में रणबीर कपूर के पिता, जानें क्या है सच्चाई

पिंकविला में छपी खबर के मुताबिक डायरेक्टर अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर ‘ब्रह्मास्त्र 2’ की तैयारी कर रहे हैं और फ़िलहाल इसकी स्क्रिप्टिंग और अन्य तैयारियां ज़ोर-शोर से चल रही हैं. सूत्रों के मुताबिक, रणबीर कपूर जनवरी 2027 तक नितेश तिवारी की ‘रामायण पार्ट 2’ की शूटिंग पूरी कर लेंगे। थोड़ी तैयारी के बाद, एक्टर अप्रैल 2027 में ‘ब्रह्मास्त्र 2’ की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू करेंगे. एक सूत्र ने बताया, ‘रणबीर इस सफ़र को फिर से शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हैं. एक बड़े दोहरे किरदार (डुअल-रोल) वाले चैलेंज में, RK सीक्वल में देव और शिवा, दोनों की भूमिका निभाएंगे. वहीं, आलिया भट्ट ईशा के अपने लोकप्रिय किरदार को फिर से निभाएंगी.’

दीपिका बनेंगी फिल्म का हिस्सा

जहां रणबीर और आलिया शिवा और ईशा के तौर पर अपनी भूमिकाएं फिर से निभाने वाले हैं, वहीं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी अमृता का किरदार निभाने के लिए फिल्म से जुड़ सकती हैं. फैंस ‘ब्रह्मास्त्र’ में दीपिका को शिवा की मां के रोल में देखकर बहुत खुश हुए. इससे फिल्म में उनके किरदार और सीक्वल में उनकी भूमिका कितनी बड़ी होगी, इसे लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई.

इसका सीक्वल होगा और भी दमदार

रिपोर्ट में एक अंदरूनी सूत्र के हवाले से कहा गया है कि अयान और उनकी क्रिएटिव टीम दीपिका को कास्ट करना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमृता के किरदार के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस की ज़रूरत है जो स्क्रीन पर दमदार मौजूदगी और असर दिखा सके. हालांकि, अभी भी बातचीत चल रही है, उन्हें कास्ट करने का फ़ैसला एक्ट्रेस के शेड्यूल और पूरी प्रोडक्शन टाइमलाइन पर निर्भर करेगा. उम्मीद है कि इसका सीक्वल ‘ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन -शिवा’ में दिखाई गई अलौकिक दुनिया को और बड़ा करेगा.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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