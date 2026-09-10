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‘एनिमल’ से बिल्कुल अलग था 'Ramayana' का किरदार, भगवान राम बनने के लिए रणबीर ने अपनाई ये खास ट्रिक

‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभाने के लिए रणबीर कपूर ने सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं, बल्कि अपनी सोच और व्यक्तित्व पर भी काम किया, सेलिब्रिटी ट्रेनर शिवोहम ने बताया कि एक्टर ने योग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और धर्मग्रंथों को समझने के साथ किरदार को जीने की कोशिश की.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: September 10, 2026, 4:22 PM IST
‘एनिमल’ से बिल्कुल अलग था 'Ramayana' का किरदार, भगवान राम बनने के लिए रणबीर ने अपनाई ये खास ट्रिक
  • रणबीर कपूर ‘रामायण’ में भगवान राम की भूमिका निभाने के लिए खास तैयारी की
  • ट्रेनर शिवोहम के मुताबिक, उन्होंने सही मुद्रा, योग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर काम किया
  • रणबीर ने धर्मग्रंथों और भगवान राम की बैकस्टोरी को समझकर किरदार को जीने की कोशिश की
  • फिल्म में यश, साई पल्लवी, सनी देओल और रवि दुबे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे

जल्दी ही रणबीण कपूर फिल्म Ramayana में नजर आने वाले हैं, फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के बाद से दर्शकों में इसे लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है. रणबीर कपूर ने अपने फिल्मी करियर में तरह-तरह के किरदार निभाए हैं. जहां उन्होंने ‘एनिमल’ फिल्म में गुस्सैल और हिंसक व्यक्ति का किरदार निभाया था तो वहीं अब वो ‘रामायण’ में भगवान राम की भूमिका में नजर आने वाले हैं. ट्रेलर में उनके लुक को काफी सराहना मिली है. हाल ही में सेलिब्रिटी ट्रेनर शिवोहम ने बताया कि रणबीण ने इस फिल्म के लिए खुद को कैसे तैयार किया. ट्रेनर ने बताया कि कैसे एक्टर ने भगवान राम के व्यक्तित्व को अपनाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को तैयार किया.

सही मुद्रा में बैठने का तरीका-

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अपने YouTube चैनल पर पंकज शर्मा के साथ एक इंटरव्यू में शिवोहम ने बताया कि जब रणबीर ने ‘रामायण’ की तैयारी शुरू की तो उन्हें कोई सही मुद्रा में बैठने का तरीका सिखाता था, आख़िरकार वो भगवान राम का किरदार निभा रहे थे, जो ‘एनिमल’ जैसी फ़िल्म के किरदार से बिल्कुल अलग था.

उन्होंने आगे बताया कि “यह सिर्फ़ भगवान राम की तरह अभिनय करने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उस किरदार को जीने जैसा था, वरना आप अपने चेहरे पर वैसी शांति नहीं ला सकते हैं. इसके लिए खुद को बदलना बहुत ज़रूरी था”

अपने अंदर लाए बदलाव-

शिवोहम ने आगे बताया कि रणबीर कम समय में ही ये बदलाव अपने अंदर ले आए थे क्योंकि उन्हें सही सपोर्ट और गाइडेंस मिली. उन्होंने कहा, “कोई रणबीर के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योग, धर्मग्रंथों को समझने, बैकस्टोरी को समझने और इन सब चीज़ों पर काम कर रहा था, जो बेहद ज़रूरी था. ट्रेनर ने बताया कि रणबीर अपनी तैयारी के इन सभी पहलुओं का पालन कर पाए क्योंकि उनके साथ पूरी टीम काम कर रही थी. उन्होंने बताया कि सेलिब्रिटी ट्रेनिंग में कई प्रोफ़ेशनल एक साथ काम करते हैं.

उन्होंने समझाया, ‘जब मैं उन्हें ट्रेनिंग देता हूं तो एक शेफ़ होता है जो उनका खाना बनाता है, फिर एक न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है जो मेरे साथ मिलकर उनके न्यूट्रिशन प्लान को बनाता है. एक कोच होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, उनके साथ पूरी टीम काम करती है.

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में यश रावण के रूप में, साई पल्लवी माता सीता के रूप में, सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में और रवि दुबे भगवान लक्ष्मण के रूप में नज़र आएंगे. यह फ़िल्म दो भागों में रिलीज होगी जो दिवाली के आसपास सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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