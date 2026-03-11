गर्ल डैड बने रणदीप हुड्डा! Lin Laishram ने नन्ही परी को दिया जन्म, मुट्ठी बंद हाथ की तस्वीर दिखाई

Hindi Entertainment Hindi

बॉलीवुड अभिनेता Randeep Hooda के घर खुशियों ने दस्तक दी है. सोशल मीडिया पर फैंस के साथ खुशखबरी शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि वो एक प्यारी सी बच्ची के पिता बन गए हैं.

Randeep Hooda- Lin Laishram Parents Now: बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा एक प्यारी सी बेबी गर्ल के पिता बन गए हैं. ये खबर सामने आते ही फैंस और सेलेब्स उन्हें बधाइयां देने लगे. Randeep Hooda ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा- आज मैं पापा बना हूं! इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपनी नन्ही परी के छोटे से मुट्ठी बंद हाथ की तस्वीर भी शेयर की जिसने फैंस का दिल जीत लिया. दरअसल, रणदीप हुड्डा ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में उनके पिता अपनी पोती को गोद में लिए हुए नजर आ रहे हैं. इस फोटो में उनके चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही है. तस्वीर के ऊपर तारीख लिखी हुई है – 10 मार्च 2026, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि इसी दिन उनकी बेटी का जन्म हुआ है.

दिल छूने वाली है तस्वीर

दूसरी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है और उसमें नवजात बच्ची का छोटा सा मुट्ठी बंद हाथ नजर आ रहा है. यह तस्वीर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. इन तस्वीरों के साथ रणदीप हुड्डा ने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा.

बेटी के जन्म पर इमोशनल हुए रणदीप हुड्डा

उन्होंने लिखा, “दादाजी और पोती को जन्मदिन की घणी बधाई. आज जब मैं खुद पिता बना हूं, तो पापा के लिए मेरा सम्मान और भी गहरा हो गया है, और सबसे जरूरी बात – लिन, मुझे पिता बनाने और हमारी छोटी बच्ची को इस दुनिया में लाने के लिए धन्यवाद. एक छोटी बच्ची और जिंदगी भर का प्यार.”

सोशल मीडिया पर मिल रही हैं बधाइयां

जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आया, फैंस ने कमेंट सेक्शन में बधाइयों की झड़ी लगा दी. कई लोगों ने ‘कॉन्ग्रैचुलेशन्स’, ‘गॉड ब्लेस द बेबी’, और ‘नई जिंदगी की शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं’ जैसे कमेंट्स किए. कुछ फैंस ने बच्ची को ‘लिटिल एंजल’ और ‘प्रिंसेस’ कहकर अपनी खुशी जाहिर की.

रणदीप और लिन ने डिफरेंट कल्चर होते हुए परिवार की रज़ामंदी से की शादी

रणदीप और लिन ने 29 नवंबर 2023 को मणिपुरी मैतेई रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी. दोनों ने परिवार के करीबी सदस्यों और दोस्तों के बीच शादी की रस्मों को पूरा किया था. कपल की पहली मुलाकात 2011 में नसीरुद्दीन शाह के थिएटर में हुई थी. वहां दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई. वे थिएटर में लिन के सीनियर थे और बहुत मदद भी करते थे, और उनके अच्छे व्यवहार के कारण ही लिन भी उन्हें पसंद करने लगी. रणदीप और लिन ने शादी से पहले कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया था. हालांकि, कल्चर अलग होने की वजह से परिवार काफी समय तक शादी के खिलाफ था, लेकिन परिवार को मनाने के बाद कपल ने शादी कर ली.

(इनपुट एजेंसी)