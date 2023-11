Hindi Entertainment Hindi

Randeep Hooda Announces Wedding Date With Lin Laishram Know Who Is She

Randeep Hooda 10 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग लेंगे सात फेरे, बिजनस वुमन हैं होने वाली पत्नी Lin Laishram

Randeep Hooda-Lin Wedding: बी टाउन के हैंडसम एक्टर रणदीप हुड्डा के सिर कुछ ही दिनों में दूल्हे का सहरा सजने वाला है, ऐसे में चलिए जानते हैं उनकी होने वाली पत्नी के बारे मेंं.

Who Is Randeep Hooda Would Be Wife Lin Laishram: बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. ‘साहिब बीबी और गैंगस्टर’, ‘सरबजीत’, ‘हाईवे’, ‘सुल्तान’ जैसी कईं फिल्मों में अपने अभिनय से इंडस्ट्री में धाक जमा चुके एक्टर रणदीप हुड्डा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. खबर है कि एक्टर जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. दोनों इसी महीने की 29 तारीख को इंफाल में सात फेरे लेंगे. इस एलान के साथ ही फैंस में यह जानने की इच्छा भी तेज हो गई है कि आखिर लिन कौन हैं, वह क्या करती हैं और कहां की रहने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन है एक्टर की होने वाली पत्नी.

कौन हैं रणदीप की होने वाली दुल्हन?

बता दें कि रणदीप की होने वाली दुल्हनियां एक्टर से 10 साल छोटी हैं. रणदीप हुड्डा जहां 47 के हैं वहीं उनकी होने वाली पत्नी 37 साल की हैं. कपल ने कभी भी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की है. हालांकि, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट ने उनके रिश्ते की पुष्टि कर दी है. दोनों अकसर एक-दूसरे के पोस्ट पर प्यार बरसाते नजर आते हैं. रणदीप और लिन 2016 से गुपचुप रिलेशनशिप में हैं. जानकारी के मुताबिक लिन मणिपुर की रहने वाली हैं और पेशे से वह एक इंडियन मॉडल और एक्ट्रेस हैं. वह हिन्दी फिल्मों उर्मिका, रंगून और अवा मारिया में भी काम कर चुकी हैं.

हॉट फज बुलाते हैं रणदीप हुड्डा

रणदीप हुड्डा ने अपने रिश्ते को लेकर कभी भी खुलकर बातचीत नहीं की लेकिन साल 2021 में उन्होंने गर्लफ्रेंड लिन के बर्थडे पर अपने रिश्ते को लेकर बात कही थी और उन्होंने उसे प्यार से हॉट फज भी कहा था. अगर आपको भी रणदीप की गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं मालूम तो बताते चलें कि वे मणिपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक इंडियन मॉडल हैं.

प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर के साथ किया है काम

लिन लैशराम, मणिपुर के इंफाल की रहने वाली हैं. वही पॉपुलर मॉडल और एक्ट्रेस हैं. लिन ने प्रियंका चोपड़ा के साथ नेशनल अवॉर्ड विनिंग मूवी ‘मैरी कॉम’ में काम किया है. वह ‘रंगून’ और ‘उमरिका’ जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रह चुकी हैं. इसके अलावा वह शाहरुख खान स्टारर ‘ओम शांति ओम’ में भी नजर आ चुकी हैं. लिंग के एक्टिंग का दायरा चंद फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, उन्हें हाल ही में करीना कपूर की ‘जाने जान’ में भी छोटे से रोल में देखा गया था.

बिजनेस वुमन भी हैं लिन लैशराम

चकाचौंध भरी दुनिया के अलावा लिन का टैलेंट तीरंदाजी में भी है. लिन तीरंदाजी में जूनियर नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं. इसके अलावा वह बिजनेस वुमन भी हैं, उनका खुद का ज्वेलरी का बिजनेस है. इसके साथ ही लिन लैशराम पहले मणिपुरी मॉडल हैं, जिन्होंने नेशनल टेलीविजन पर स्विमसूट पहना था.

29 नवंबर को होगी शादी

रणदीप हुड्डा ने सोशल मीडिया पर अपनी वेडिंग डेट अनाउंस करने के साथ ही यह भी बताया है कि वह किस जगह सात फेरे लेंगे, उनकी शादी के वेन्यू का कनेक्शन उन्होंने महाभारत से जोड़ा है. रणदीप हुड्डा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम शादी की डिटेल्स फैंस के साथ शेयर की हैं.

रणदीप ने अपने पोस्ट में महाभारत से जोड़ते हुए बताया जहां अर्जुन ने मणिपुर की योद्धा राजकुमारी चित्रांगदा से शादी की थी, वहीं हम भी परिवार और दोस्तों की शुभकामनाओं के साथ शादी करने जा रहे हैं. हमें यह शेयर करते हुए खुशी से भरे हैं कि हमारी शादी 29 नवंबर 2023 को इम्फाल, मणिपुर में होने जा रही है. रिसेप्शन मुंबई में होगा. हम नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं, हमें आपके आशीर्वाद और संस्कृतियों के मिलन पर प्यार की कामना है, जिसके के लिए हम आपके हमेशा ऋणि और आभारी रहेंगे.