Randeep Hooda in the role of Veer Savarkar: बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) अपनी अगली फिल्म में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) की भूमिका निभाते नजर आएंगे. 'स्वतंत्र वीर सावरकर' (Swatantra Veer Savarkar) नाम की इस बायोपिक फिल्म का पहला पोस्टर भी सामने आ गया है. विनायक दामोदर सावरकर की जयंती (Veer Savarkar birth anniversary) पर फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया है. शूटिंग शुरू करने से पहले निर्माताओं ने 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रणदीप हुड्डा का पहला लुक साझा किया, जो वीर सावरकर की 139वीं जयंती है, फिल्म का निर्देशन महेश मांजरेकर करेंगे. फर्स्ट लुक में देखा जा सकता है कि एक्टर रणदीप हुड्डा सावरकर के किरदार में खूब जच रहे हैं.

'स्वतंत्र वीर सावरकर' के फर्स्ट-लुक पोस्टर को साझा करते हुए रणदीप हुड्डा ने लिखा, 'स्वतंत्रता और आत्म-साक्षात्कार के लिए भारत के संघर्ष के सबसे लंबे गुमनाम नायकों में से एक को सलाम. आशा है कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत की भूमिका के साथ न्याय करने की चुनौती पर खरा उतरूंगा. क्रांतिकारी और उनकी वास्तविक कहानी बताएंगें जो इतने लंबे समय से कालीन के नीचे दबा हुआ था.' रणदीप हुड्डा के अलावा फिल्म के फर्स्ट-लुक पोस्टर को महेश मांजरेकर ने भी शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं!'

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई, 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गांव में हुआ था. वह हिंदू महासभा, एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन और एक राजनीतिक दल के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे. वह एक राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता और लेखक थे. उन्हें हिंदुत्व की हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा विकसित करने के लिए जाना जाता है. वीर सावरकर का 26 फरवरी, 1966 को बॉम्बे (अब मुंबई) में निधन हो गया था.