Randeep Hooda to digital debut Inspector Avinash in cop Thriller Series- बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' के साथ अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं. यह एक कॉप थ्रिलर है, जो पुलिस ऑफिसर अविनाश मिश्रा की जिंदगी की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. नीरज पाठक द्वारा निर्देशित और पाठक व कृष्ण चौधरी द्वारा निर्मित यह शो उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर आधारित है.

रणदीप इस पर कहते हैं, "मैं अपने हर एक किरदार के साथ नई चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को निभाने के लिए उत्साहित हूं और 'इंस्पेक्टर अविनाश' ने ऐसा करने का एक गजब का मौका दिया है. यह उनकी जिंदगी की सच्ची घटनाओं पर आधारित एक प्रेरणादायक और दिलचस्प किरदार है."

सीरीज की शूटिंग दिसंबर से शुरू हो रही है. इसे जियो स्टूडियोज और गोल्ड माउंटाइ पिक्चर्स द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है.