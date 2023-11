Randeep Hooda And Lin Wedding: एक्टर रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) की शादी की खबर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में चल रही थी. वो आज यानी 29 नवंबर को लिन लैशराम (Lin Laishram) के साथ सात फेरे लेने वाले थे, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. तो वहीं, ये इतंजार की घड़ी खत्म हुई और दोनों कपल हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए. रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने मणिपुर, इम्फाल में अपनी शादी रचाई. एक्टर की वेडिंग न्यूज़ सुनने के बाद से सोशल मीडिया पर उनकी शादी को लेकर फैंस को काफी एक्ससाइटेड नजर आ रहे हैं. इसी बीच पैपराजी द्वारा कपल के शादी बाद की वीडियो शेयर की गई है. जिसमें कपल को मणिपुरी ट्रेडिशनल आउटफिट में देखा जा रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस मैरिड कपल को ब्लेसिंग के साथ अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहे हैं.

एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी वाइफ लिन लैशराम की शादी की झलक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. दोनों के वेडिंग लुक की बात करें तो एक्स (ट्विटर) पर शेयर की गई पोस्ट में देखा जा सकता है कि रणदीप हुड्डा येलो कलर के हेडवियर के साथ एक फूल व्हाइट कुर्ता और धोती पहने हुए हैं और बाकि मेहमान व्हाइट अटायर में उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए है. वहीं, बैंड के म्यूजिक के साथ मुस्कुराते हुए एक्टर आगे की ओर बढ़ रहे हैं. शेयर की गई वीडियो में रणदीप एंट्री गेट पर खड़े नजर आ रहे हैं, जहां, पहले से पूजा की गई है. इस बीच, लिन मणिपुरी वेडिंग ड्रेस में नजर आई. वो ब्लैक ब्लाउज के साथ व्हाइट और पिंक साड़ी में सजी-धजी बेहद खूबसूरत लग रही है. अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए उन्होंने गोल्ड जूलरी कैरी की हुई हैं. भारी वेडिंग ड्रेस के साथ चलने के लिए लिन की कुछ रिश्तेदार उनकी मदद करती हुई दिखाई दे रही हैं. वहीं, वेडिंग वेन्यू पर जाती हुई लिन मीडिया पर देखकर मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं.

#WATCH | Manipur | Actors Randeep Hooda and Lin Laishram tie the knot in a traditional Meitei wedding ceremony in Imphal. pic.twitter.com/MsRLUhcCwE

