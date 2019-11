कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘थलाइवी’ का फर्स्ट लुक हाल ही में जारी हुआ था. कंगना ने इस लुक की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही हैं. कुछ लोग जहां पोस्टर को देखकर कंगना की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने कंगना के इस लुक पर कमेंट भी किए हैं. यूजर्स ने कंगना के इस लुक की तुलना 1997 में कमल हासन की फिल्म ‘चाची 420’ में उनके लुक से की है. यूजर्स ने लिखा है- थलाइवी के लिए कंगना से बेहतर च्वॉइस कमल हासन हो सकते थे.रंगोली चंदेल ने उन सभी सोशल मीडिया ट्रोलर्स को जवाब दिया है, जो कंगना रनौत के लुक को लेकर निगेटिव कॉमेंट और मीम शेयर कर रहे हैं. रंगोली ने कहा- ‘अगर किसी के पास आंखें हैं तो वह प्रोस्थेटिक के काम की ब्रिलिएंस को देख सकता है बाकी समोसा गैंग तो अपना काम कर ही रहा है जो दिन को रात और रात को दिन कहते हैं, जिनका कोई महत्व ही नहीं है.’

Pool में लेडी लव के साथ Cool होते दिखे अध्ययन सुमन, इश्क की डुबकियां हैं ये, खत्म नहीं होंगी?

Anyone who has got eyes can see the brilliance of prosthetic work baki samosa gang is there jo din ko raat aur raat ko din kehte hain, they are inconsequential 😁🙏 https://t.co/WeCrPjYlAg — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) November 25, 2019

बता दें कि कंगना की यह फिल्म तमिलनाडु की दिवगंत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जीवन पर आधारित हैं. इस फिल्म में कंगना जयललिता का रोल निभा रही हैं.

Even #KamalHaasan could have been better choice for #Thalaivi #KanganaRanaut is loooking like some one blew air in annabelle doll😂

😂😂 pic.twitter.com/5zEy2Ic2ud — mask (@tantanatan77) November 23, 2019

वहीं एक यूजर ने कमेंट कर कहा है- क्या यह एनिमेटेड फिल्म है? उनकी एक्टिंग पर कोई डाउट नहीं लेकिन उनका मेकअप चाची 420 की तरह है.

Remember #Chutki from Chota Bheem ! This is how she looks now #Thalaivi pic.twitter.com/h7LFMt5O72 — Its Rush 🔥 (@Hrithikstaan) November 23, 2019



वहीं एक यूजर ने कमेंट किया है- ऐसा लग रहा है जैसे अम्मा ने दो इडली ज्यादा खा ली हैं. वहीं कुछ ने कंगना के इस लुक की तुलना कार्टून कैरेक्टर ‘छोटा भीम’ से की है.

बॉलीवुड और मनोरंजन जगत की ताजा ख़बरें जानने के लिए जुड़े रहें India.com के साथ.