भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अदाकारा रानी चटर्जी (Rani Chatterjee) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में ज़रूर रहती हैं. अपने हुस्न और अपने बोल्ड अवतार से हर किसी के होश को उड़ाने वाली रानी चटर्जी (Rani Chatterjee) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. रानी अपने स्टाइल और अपने हॉट अंदाज़ से फैन्स का खूब एंटरटेन भी करती हैं. रानी (Rani Chatterjee buys new Mercedes) ने हाल ही में एक नई लग्जरी गाड़ी खरीदी है जिसकी कीमत जानकर आपके पसीने छूट जाएंगे. जी हां, इस भोजपुरी बाला ने रेड कलर की नई मर्सिडीज को अपने नाम किया है. रानी ने इस ब्रांड न्यू चमचमाती हुई कार की फोटो शेयर की है और यह जानकारी दी है.

रानी चटर्जी (Rani Chatterjee) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से कार की फोटो शेयर की है और लिखा है- 'क्वीन और उसकी नई सवारी'. रानी ने जो मर्सिडीज खरीदी है उसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपये बताई जा रही है. इस लग्जरी कार में ढेर सारी सुविधा मौजूद है. कार का लुक काफी रॉयल लग रहा है. रानी के इस पोस्ट पर कई भोजपुरी हस्तियों ने कमेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.

क्या आपको पता है रानी चटर्जी करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक रानी चटर्जी (Rani Chatterjee Net Worth) के पास 1 मिलियन डॉलर से 5 मिलियन डॉलर तक की कुल संपत्ति है. रानी (Rani Chatterjee Fees) आज एक फिल्म करने के लिए 8 से 12 लाख रुपये लेती है. यही नहीं वो महीने भर में 2-15 लाख रुपये की कमाई भी कर लेती हैं.

बता दें कि फिल्म ‘ससुरा बड़ा पैसावाला’ (2004) से अपने करियर की शुरुआत करने वाली इस एक्ट्रेस ने केवल 16 साल की उम्र में ही भोजपुरी फिल्मों में कदम रख दिया था. बताया जा रहा है कि अब रानी बॉलीवुड में भी जल्द ही कदम रखने वाली हैं.