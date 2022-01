Rani Chatterjee Trolled For Going Dargah: भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अदाकारा रानी चटर्जी (Rani chatterjee) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. अपने हुस्न और अपनी अदाओं से लोगों को मदहोश करने वाली रानी अपनी तस्वीरों से खूब सनसनी (Bhojpuri Actress Rani Chatterjee) मचाती हैं. हर सेलेब्स अपने अपने तरीके से नए साल की शुरुआत कर रहे हैं. इसी सिलसिले में रानी नए साल (New Year 2022) के मौके पर दरगाह पहुंच गईं. रानी का दरगाह पहुंचना कई लोगों को खटक गया और फिर उन लोगों ने रानी के धर्म पर निशाना साधा और उन्हें ट्रोल (Rani Chatterjee Trolled) किया. दरअसल रानी अपने धर्म की वजह से कई बार विवादों में आ चुकी हैं. उनका असली नाम मिर्जा शेख रानी है. फिल्मों में आने के बाद एक्ट्रेस ने अपना नाम बदला है.Also Read - Kangana Ranaut का न्यू ईयर पोस्ट हो रहा है वायरल, बोलीं- इस साल मुझे पुलिस शिकायतें कम, प्रेम पत्र ज्यादा चाहिए

दरगाह जाने से खफा हुए लोग

खैर, भोजपुरी सेंसेशन रानी चटर्जी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से दो तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो सिर पर दुपट्टा डालकर माहिम दरगाह के पास नज़र आ रही हैं. एक्ट्रेस ने फोटो शेयर कर कैप्शन में बताया कि उन्होंने नए साल की शुरुआत दरगाह जाकर की. लोगों को रानी का दरगाह जाना पसंद नहीं आया और वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं. लोगों का मानना है कि उन्हें बदले हुए नाम से ही शोहरत मिली है तो उन्हें यहां नहीं जाना चाहिए.

किए ऐसे ऐसे कमेंट्स

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- ‘सही है मंदिर की जगह दरगाह’. दूसरे ने तंज मारते हुए लिखा- ‘काहे हमारे भगवान मर गए क्या.’ तीसरे ने लिखा- ‘क्यों अयोध्या से शुरुआत नहीं किए नए साल की.’ यही नहीं कई लोगों ने रानी के धर्म पर सवाल किया. एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘इसे बोलते हैं सेकुलर, मर जाना चाहिए तुम जैसी को.’ इसी प्रकार एक्ट्रेस के पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट्स की बारिश हो गई. बता दें कि ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म ‘ससुरा बड़ा पइसावाला’ से की थी. उसके बाद, उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मो में अभिनय किया.