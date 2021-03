Rani Mukerji to Celebrate Birthday with Fans on Instagram you can also Participate-बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी रविवार को अपने जन्मदिन के मौके पर अपने प्रशंसकों से रूबरू होंगी. वैसे तो अभिनेत्री सोशल मीडिया से दूर ही रहती हैं लेकिन अपने जन्मदिन पर वे यशराज फिल्म्स के अधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए प्रशंसकों से बात करेंगी. रानी कहती हैं, “चूंकि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूं और मैं अपने प्रशंसकों के साथ समय बिताना चाहती हूं क्योंकि वे सालों से मेरे लिए बड़े सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हैं. ऐसे में इस वार्षिक सोशल मीडिया इंटरैक्शन के जरिए मैं उनसे जुड़ूंगी.” Also Read - डांस के ठुमके नहीं अब क्रिकेट के मैदान में दिखेगा सपना चौधरी का कहर, जानने के लिए पढ़ें ये खबर

रानी ने आगे कहा कि उन्हें हमेशा अपने प्रशंसकों से प्यार और प्रेरणा मिली है और वह उन्हें इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हैं. उन्होंने कहा, "मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाने से पहले मैं अपने प्रशंसकों के साथ जुड़ने को लेकर उत्सुक हूं. उनके प्यार और अथक समर्थन ने मुझे प्रेरित किया और मेरी सभी फिल्मों को पसंद किया. लिहाजा यह बातचीत मेरी ओर से उन्हें धन्यवाद देने का एक तरीका है."

काम को लेकर बात करें तो रानी अगली फिल्म ‘बंटी और बबली 2’ में दिखाई देंगी, जो 2005 की सुपरहिट ‘बंटी और बबली’ की अगली फिल्म है.