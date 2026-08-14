हिंदी सिनेमा में अपने 30 साल के योगदान के लिए रानी मुखर्जी को मानद डॉक्टरेट से नवाजा गया

रानी मुखर्जी ने हिंदी सिनेमा में 30 साल पूरे करने के खास मौके पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) 2026 में उन्हें सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए विशेष सम्मान से नवाजा गया. मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की डिग्री लेते टाइम वह काफी इमोशनल नजर आईं.

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अवॉर्ड लेते वक्त इमोशनल हुईं रानी

हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया की लाट्रोब यूनिवर्सिटी की ओर से मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया. इसके साथ ही इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में भी उनके तीन दशक लंबे फिल्मी सफर के लिए उन्हें स्पेशल रिकॉग्निशन अवॉर्ड दिया गया.

सम्मान लेते वक्त इमोशनल हुईं रानी

रानी मुखर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें जब वो स्टेज पर मानद डॉक्टरेट की डिग्री लेने पहुंचीं तो वह काफी इमोशनल नजर आईं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब वो अपनी डिग्री ले रही थी, तो उनकी आखों में आंसू आ गए थे. ये आंसू किसी दुख के नहीं थे, बल्कि खूशी के थे. उनके फेस पर खूशी अलग ही नजर आ रही थी. उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे और इस खास पल को अपने लिए बेहद यादगार बताया.

सिनेमा को लेकर कही खास बात

मानद डॉक्टरेट मिलने के बाद रानी मुखर्जी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लाट्रोब यूनिवर्सिटी से मिला यह सम्मान उनकी जिंदगी के सबसे खास पलों में से एक है. उन्होंने बताया कि वह हमेशा से मानती रही हैं कि सिनेमा लोगों की सोच बदलने से पहले उनके दिल को छूता है. रानी ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने करियर में उन्हीं कहानियों का हिस्सा बनने की कोशिश की, जिन्होंने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित किया. उनके मुताबिक, वह ऐसी कहानियां पर्दे पर लाना चाहती थीं जिन्हें बताया जाना जरूरी हो और जो दर्शकों को प्रेरणा दे सकें.

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IFFM 2026 में भी मिला अवॉर्ड

रानी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में भी फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए स्पेशल रिकॉग्निशन का अवॉर्ड दिया गया. फेस्टिवल की ओर से उनके तीन दशक लंबे करियर और भारतीय सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने में उनके योगदान को देखते हुए यह अवॉर्ड उन्हें दिया गया.

मजबूत महिलाओं की कहानियों को दी आवाज

रानी मुखर्जी ने अपने फिल्मी सफर में कई ऐसी महिला किरदार निभाए हैं, जिन्होंने दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि सिनेमा के माध्यम से उनकी कोशिश हमेशा भारत की मजबूत और आत्मनिर्भर महिलाओं को सामने लाने की रही है।

कई यादगार फिल्मों का हिस्सा रहीं रानी

रानी मुख्जी ने आपने कियर में बहुत सी फिल्मों में एक्टिंग की है. जिसमें ‘ब्लैक’, ‘हम तुम’, ‘युवा’, ‘बंटी और बबली’, ‘नो वन किल्ड जेसिका’, ‘मर्दानी’ सीरीज और ‘हिचकी’ जैसी फिल्मों शामिल है. उन्होंने ऑडियंस के बीच अपने दमदार किरदार और एक्टिंग से पहचान बनाई है. सिनेमा के माध्यम से उनकी कोशिश हमेशा भारत की मजबूत और आत्मनिर्भर महिलाओं को सामने लाने की रही है. फिल्म ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ में भी उन्होंने दमदार एक्टिंग की, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में Best Actress का अवॉर्ड मिला. तीन दशक के इस सफर में रानी मुखर्जी ने न सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि मजबूत महिला किरदारों को पर्दे पर प्रभावी तरीके से पेश करने के लिए भी जानी जाती हैं.