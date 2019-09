नई दिल्ली: यशराज फिल्मस ने अपनी अपकमिंग फिल्म मर्दानी 2 के टीज़र का फर्स्ट लुक जारी किया है. मर्दानी 2 में एक बार फिर रानी मुखर्जी पुलिस ऑफिसर के किरदार में दिखेंगी. फिल्म का वीडियो देखने में काफी धमाकेदार नजर आ रहा है. इसे देखने से लग रहा है कि रानी मुखर्जी एक बार फिर फिल्म में किसी बुराई का अंत करती हुई नजर आएंगी. फिल्म के 38 सेकेंड के इस वीडियो में रानी मुखर्जी काफी दमदार कैरेक्टर में नजर आ रही हैं. बता दें कि फिल्म इसी साल 13 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.

This Navratri, good will triumph over evil. Mark the date. #Mardaani2onDecember13 #RaniMukerji #GopiPuthran @Mardaani2 pic.twitter.com/vHdmtiMrTw

— Yash Raj Films (@yrf) September 30, 2019