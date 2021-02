Rani Mukherji On Black was not ready to do roll of blind girl in Amitabh Bachchan starrer film-संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘ब्लैक’ को रिलीज हुए आज 16 साल पूरे हो गए हैं. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है. बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी मुखर्जी ने यह कहकर चौंका दिया है कि पहले वे यह भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं थीं. Also Read - BAFTA Awards 2021 के नॉमिनेशन में आया Priyanka Chopra का नाम, 'देसी गर्ल' जीत सकती हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब

रानी ने आगे कहा, “जब उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मैं ये किरदार निभा लूंगी और वो मुझे हर कदम पर इसके लिए मार्गदर्शन देंगे, तब मुझमें इसे लेकर आत्मविश्वास जागा. संजय ने अपना वादा पूरा किया. मुझे गहन प्रशिक्षण दिया गया. मैंने साइन लैंग्वेज सीखी. ऐसे लोगों के साथ मैंने 6 महीने तक बातचीत की और उनकी जिंदगी को करीब से देखा, तब कहीं जाकर मैं मिशेल का किरदार निभाने के लिए सक्षम हो पाई.”

इस फिल्म को देखने के बाद दिलीप कुमार ने उनके अभिनय की सराहना की. रानी ने बताया, “दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने फिल्म देखने के बाद मुझे एप्रीसिएशन लेटर भेजा. मुझे लगता है कि एक अभिनेता के रूप में मिली तारीफों में ये मेरे लिए सबसे अहम है कि उन जैसे दिग्गज अभिनेता ने मेरी सराहना की. ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है.”

रानी ने बताया कि उनके दिवंगत पिता, फिल्म निर्माता राम मुखर्जी अभिनेता दिलीप कुमार के साथ काम कर चुके हैं. रानी ने कहा, “मैं बचपन से उनकी फैन हूं. ऐसे में उनका एप्रीसिएशन लेटर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी.”