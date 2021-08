Ranveer Singh Shirtless Dance In Front Of Wifey Deepika and Mother: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) बॉलीवुड के सबसे हॉट कपल के तौर पर जानें जाते हैं और हाल ही में दोनों की एक तस्वीरे वायरल हुई थी जिसमें वो अपने परिवार के साथ नजर आए थे. दरअसल रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की मां का जन्मदिन था और इस दौरान पूरा सिंह और पादुकोण परिवार साथ में लंच करने आया था और अब सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) व उनके परिवार की बर्थडे पार्टी से ढेर सारे फोटो वीडियो सामने आए हैं, जिसमें उनका अलग अंदाज देखने को मिल रहा है.Also Read - 'ओम शांति ओम' की दीपिका पादुकोण बनी Bharti Singh, आइकॉनिक लुक देखकर फैंस बोले- 'शांति वापस आ गई'

वायरल हो रहीं इस क्लिप में देखा जा सकता है कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh Viral Video) पहले तो डेनम शर्ट और ब्लू पैंट और बॉडीकॉन कट स्लीव्स टी-शर्ट पहने नजर आ रहे होते हैं, लेकिन पार्टी में डांस करते-करते वे अपनी शर्ट उतार देते हैं, इस दौरान वो मां के साथ भी जमकर ठुमके लगाते हुए दिख रहे हैं. Also Read - Deepika Padukone ने शेयर किया बेहद डरावना वीडियो, फैन बोले- 'क्या है ये समझ नहीं आया'

View this post on Instagram A post shared by Sarita Singh (@saritasingh2102)



वहीं दूसरे वीडियो में एक्टर अपनी पत्नी दीपिको के साथ प्यार से छेड़ते हुए डांस करते हैं. रणवीर सिंह अपनी फिल्म के गाने नशे सी चढ़ गई पर दीपिका पादुकोण को टीज़ करते नजर आ रहे हैं, इस दौरान दीपिको केवल हंसती रहती हैं और वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस डांस के मजे लेते हुए नजर आती हैं. Also Read - ऋतिक रोशन-दीपिका पादुकोण की 'Fighter' होगी भारत की पहली एरियल एक्शन मूवी, 250 करोड़ होगा बजट!

View this post on Instagram A post shared by Sadaf Shaikh Celebrity writer (@sadafshaikhvisiondivinevision)



मां के बर्थडे के मौके पर रणवीर सिंह संडो के ऊपर डेनिम की जैकेट और हैट लगाए कूल लुक में दिखे, वहीं दीपिका एक बार फिर वह लैदर की जींस तो रेड टॉप में नजर आईं.रणवीर सिंह (Ranveer Singh Movie) के वर्कफ्रंट की बात करें तो वे फिल्म ’83’ में दीपिका पादुकोण के साथ नजर आने वाले हैं. इसके अलावा वह ‘जयेश भाई जोरदार’ और फिल्म ‘सूर्यवंशी’ में भी नजर आएंगे.