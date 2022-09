Ranveer Singh-Deepika Padukone Separation: बी-टाउन के लविंग कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बॉलीवुड के फेवरेट कपल्स में से एक हैं और फैंस दोनों की जोड़ी की मिसाल देते हैं. इस कपल को फिल्मी सेट पर प्यार हुआ औऱ करीब 6 सालों तक डेट करने के बाद दोनों ने इटली में बड़े के शानदार तरीके से शादी रचाई थी. दोनों ने साल 2012 में डेटिंग शुरू की और 2018 में इटली में एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंध गए. पिछले कुछ दिनों से रणवीर और दीपिका के संबंधों के बारे में कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं. ऐसा माना जा रहा कि दोनों की शादी पर खतरा मंडरा रहा है और दोनों के बीच सब ठीक नहीं है. वहीं एक इवेंट के दौरान रणवीर सिंह ने अपनी पत्नी के साथ संबंधों के बारे में खुलकर बात की और यह भी बताया कि दोनों मियां-बीवी के संबंध कैसे है. हालांकि इन खबरों ने फैंस को जरुर हैरान कर दिया है.Also Read - Drishyam 2: जारी हुआ ‘दृश्यम 2’ का रीकॉल टीजर, क्या विजय सलगांवकर इस बार कबूलेगा गुनाह!

गौरतलब है कि एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें लिखा था, ब्रेकिंग दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. जिसके बाद यूजर्स इसपर अपने रिएक्शन देने लगे थे. कई यूजर्स ने उनका पुराना वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें एक्टर दीपिका की तारीफ करते नहीं थकते. यूजर्स इस ट्वीट से खासा परेशान हो गए थे. Also Read - नोरा फतेही का 'लावणी' डांस देख माधुरी दीक्षित ने बजाई सीटी, आग की तरह फैला वीडियो

BREAKING ! Everything is not OK between #DeepikaPadukone & #RanveerSingh !!!

— Umair Sandhu (@UmairSandu) September 27, 2022