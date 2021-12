83 Song Lehra Do: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर 83 (Film 83) से लेटेस्ट गाना ‘लहरा दो’ ( Lehra Do song from Ranveer Singh’s ’83) रिलीज हो गया है. निर्माताओं ने देशभक्ति ट्रैक को एक वीडियो के साथ जारी किया है जो आपको अरिजीत सिंह की मधुर और भावपूर्ण आवाज के साथ प्रेरित महसूस करवाएगा. 83 में रणवीर सिंह को कपिल देव की भूमिका में दिखाया जाएगा जो भारत की ऐतिहासिक 1983 विश्व कप जीत के इर्द-गिर्द घूमती है. यह गाना अपने आप में एक इमोशनल राइड है जो आपको टीम इंडिया की भावनाओं और ’83 के क्रिकेट विश्व कप के माध्यम से उनकी यात्रा से रूबरू करवाएगा. कुछ दिन पहले ट्रेलर रिलीज होने के बाद से, यह फिल्म एक हफ्ते से भी कम समय में 75 मिलियन से अधिक बार देखे जाने के बाद से शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है.Also Read - Mirzapur के गुड्डू पंडित की बहन ने स्ट्रेप्लेस ब्लाउज़ में मचाया तहलका, तरकश से निकला तीर दिल में चुभ गया

रणवीर सिंह फ़िल्म में कपिल देव का किरदार निभा रहे हैं. इसके अलावा ताहिर राज भसीन, जीवा, साकिब सलीम, जतिन सरना, चिराग पाटिल, दिनकर शर्मा, निशांत दहिया, हार्डी संधू, साहिल खट्टर, अम्मी विर्क, आदिनाथ कोठारे, धैर्य करवा, आर बद्री और पंकज त्रिपाठी भी फ़िल्म में नज़र आएंगे. दीपिका पादुकोण इस फ़िल्म में कपिल देव की पत्नी रोमी का किरदार निभाती नजर आएंगी.

