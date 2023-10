Hindi Entertainment Hindi

Ranveer Singh Described First Meetings With Anushka Sharma And Deepika Padukone With Same Energy Video Viral

Ranveer Singh ने दीपिका संग खोला पहली मुलाकात का किस्सा, फैंस बोले 'ये तो कॉपी पेस्ट है'-Video

Koffee With Karan 8: कॉफी विद करण 8 में रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण जो किस्सा सुनाया है फैंस को वो जाना पहचाना सा लग रहा है.

Ranveer Singh Trolled For Same Story: फिल्ममेकर करण जौहर के टॉक शो ‘कॉफी विद करण 8’ (Koffe With Karan) का पहला एपिसोड काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें बी-टाउन के पॉपुलर सेलेब कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) बतौर फर्स्ट गेस्ट शामिल हुए थे. इस दौरान दोनों कपल ने अपनी डेटिंग से लेकर अपने रिश्ते और शादी पर खुलकर बातें की हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा वायरल हो रहा है जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. दरअसल फैं को वो वीडियो मिल गया है जिसमें रणवीर अनुष्का संग अपनी मुलाकात पर बातें कर रहे हैं और हाल ही में करण के शो में उन्होंने अपनी पत्नी दीपिका से पहली मुलाकात पर जो कहानी सुनी फैंस को उनमें खासी समानता देखने को मिली, जिसे जानने के बाद नेटिजंस काफी हैरान है.

दीपिका संग पहली मुलाकात पर बोल रणवीर

कॉफी विद करण में रणवीर सिंह ने दीपिका संग अपनी पहली मुलाकात के बारे में बारे में बताया और रणवीर सिंह ने बताया कि दीपिका से उनकी पहली मुलाकात संजय लीला भंसाली के घर वर्सोवा में हुई थी. रणवीर ने बताया कि जब वह भंसाली के घर में राम-लीला की स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए गए थे तो मैं टेबिल के पास बैठा था और दरवाजा सामने थे. संजय लीला भंसाली समुद्र के पास रहते हैं तो जैसे ही दरवाजा खुला और समुद्र से हवा आई. दीपिका ने व्हाइट चिकनकारी पहना हुआ था. वह सादगी की मूरत लग रही थीं.

अनुष्का को भी कही थी सेम लाइन

बता दें कि रणवीर के इस खुलासे के बाद नेटिजंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. नेटिजंस रणवीर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं. जिसमें वह कुछ ऐसा अनुष्का शर्मा के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बता रहे हैं. नेटिजंस इस बात से हैरान हैं कि किसी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है. वीडियो में, रणवीर वाईआरएफ के ऑफिस में अनुष्का शर्मा के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे बात कर रहे हैं. यह वायरल वीडियो भी ‘कॉफी विद करण’ का ही है.

अनुष्का संग भी ऐसी थी मुलाकात

कॉफी विद करण के तीसरे सीजन में रणवीर सिंह अपनी को स्टार अनुष्का संग आए थे और इस दौरानकरण ने दोनों से एक-दूसरे की पहली मुलाकात के बारे में पूछा जसिपर रणवीर ने बताया, मैंने ‘रब ने बना दी जोड़ी’ देखी और मैं अनुष्का को देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया था. मैं एक मॉडल के साथ था. हम डिनर पर गए और मैं सिर्फ अनुष्का के बारे में ही बात किए जा रहा था. ‘बैंड बाजा बारात’ का ऑडिशन प्रोसेस चल रहा था. मनीष शर्मा (डायरेक्टर) ने कहा कि तुम अनुष्का शर्मा के साथ रीडिंग करोगे. वो मुझे YRF की चौथे फ्लोर पर ले गए. मैं वहां पहुंचा और दरवाज़ा बहुत भारी था. वो भारी दरवाज़ा खुलता है और उसकी वजह से मेरे चेहरे पर हवा आकर लगती है. मेरे सामने अनुष्का शर्मा बैठी हैं.

थोड़ा तो चेंज कर लेते कहानी

जैसे ही ‘एक्स’ (ट्विटर) हैंडल पर वीडियो सामने आया, नेटिजंस ने रणवीर को ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा कि कहानी को थोड़ा तो चेंज कर लेते. एक यूजर ने लिखा, ”रणवीर भाई थोड़ी तो स्क्रिप्ट चेंज कर लेता. अनुष्का के एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि वह जानती हैं कि वह सब बकवास बातें कर रहा है.’ एक अन्य ने लिखा, ‘ब्रो उसने डीपी (दीपिका पादुकोण) को भी इसी तरह की कहानी सुनाई’.