  • Hindi
  • Entertainment Hindi
  • Ranveer Singh Gets A Major Relief Fwice Withdraws Non Cooperation Order Don 3 Controversy New Turn

रणवीर सिंह को मिली बड़ी राहत! FWICE ने वापस लिया 'नॉन-कोऑपरेशन' आदेश, 'Don 3' विवाद में आया नया मोड़

Ranveer Singh FWICE Controversy: फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) ने बुधवार को अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ जारी आदेश को वापस ले लिया है. अभिनेता के फिल्म डॉन 3 में काम करने से इनकार के बाद उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया था.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Updated: June 3, 2026, 3:01 PM IST
Ranveer Singh, FWICE, Don 3 controversy, farhan akhtar
Ranveer Singh gets a major relief FWICE withdraws non-cooperation order

Ranveer Singh FWICE Controversy: बॉलीवुड से रणवीर सिंह के लिए राहत की खबर है. Federation of Western India Cine Employees (FWICE) ने उनके खिलाफ़ नॉन-कोऑपरेशन जेनरेटिव आदेश को वापस ले लिया है. जिसके तहत इंडस्ट्री के क्रू मेंबर्स को रणवीर के साथ काम करने से मना कर दिया गया था. दरअसल, धुरंधर और धुरंधर 2 की सफलता के बाद अभिनेता ने फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 में काम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद निर्देशक और अभिनेता फरहान ने (FWICE) में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि रणवीर की हामी के बाद उन्होंने फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया था. जिससे उन्हें लगभग 45 करोड़ का नुकसान हुआ है.

FWICE ने प्रेस रिलीज़ में क्या कहा?

3 जून को रिलीज़ एक प्रेस रिलीज़ में FWICE ने कहा कि ये फैसला, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) की सहमति के बाद बहुत ही सोच समझकर लिया गया है. फेडरेशन ने कहा कि उनका मानना है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपसी तालमेल और एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है. अब इस मामले में आपसी सहमति और सहयोग की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए. साथ ही ये भी कहा कि हम रणवीर सिंह से भी ये अपील करते हैं कि वो इस मुद्दे को सुलझाने में सहयोग करें.

और पढ़ें: 'जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं'

रणवीर सिंह के लीगल नोटिस के बाद लिया गया एक्शन

बता दें, फिल्म डॉन 3 मुद्दे पर FWICE के हस्ताक्षेप के बाद रणवीर सिंह ने फिल्म वर्कर्स बॉडी को एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें उनके खिलाफ क्रू मेंबर्स के बैन के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी. FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने मीडिया से बातचीत के दौरान लीगल नोटिस मिलने की पुष्टि की और कहा कि वो इसका उचित तरीके से जवाब देंगे.

रणवीर सिंह की अपील

अशोक पंडित ने कहा कि रणवीर सिंह से अपील करते हैं कि सामने आएं, हमारे साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकाले. हमारे पास किसी को बैन करने का राइट नहीं है. हम उनके स्टारडम का सम्मान करते हैं.

FWICE होता क्या है?

हर कंपनी की तरह फिल्म इंडस्ट्री में भी वर्कर्स यूनियन होती है. इसमें कैमरा टीम, लाइटमैन, मेकअप आर्टिस्ट, एडिटर्स, जूनियर आर्टिस्ट होते है. इस यूनियन के साथ लाखों लोग जुड़े होते हैं. जब इसकी तरफ से Non-Cooperation Directive नोटिस जारी किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि उससे जुड़े सदस्य उस कलाकार के साथ काम नहीं कर सकते, जब तक ये विवाद सुलझ नहीं जाता.

(इनपुट एजेंसी)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.