नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते बीते कई दिनों से बॉलीवुड इंडस्ट्री का काम ठप्प पड़ा हुआ है. जिसके तलते सभी सेलेब्स इन दिनों घर पर बैठे हुए हैं. ऐसे में सेलेब्स घर पर रहकर ही फैन्स के लिए फोटो और वीडियोज शेयर कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ सेलेब्स लाइव वीडियो के जरीए भी अपने फैन्स से जुड़ रहे हैं. इसके अलावा सेलेब्स वीडियो कॉल के जरिए भी अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और रणवीर सिंह कर रहे थे, दोनों इंस्टाग्राम से चैट कर रहे थे. इस वीडियो में रणवीर सिंह सो कर उठ रहे थे और अपने लंबे बालों को फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे थे.

आयुष्मान खुराना अपनी इंस्टाग्राम की लाइव चैट पर फैन्स से बात कर रहे थे और उन्हें चीजें बता रहे हैं. रणवीर सिंह सोकर उठाते ही आयुष्मान की चैट के बीच में आ गए.उन्हें देखकर आयुष्मान खुश हुए लेकिन फिर सिंह ने कहा उन्हें जाना होगा क्योंकि दीपिका डांट रही है. और ऐसा बोलकर वह चलते गए.

Ranveer Singh joining Ayushmann Khurrana live on Instagram ♥️

