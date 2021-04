Ranveer Singh joins forces with Shankar for the official remake of Tamil blockbuster ‘Anniyan’: बॉलीवुड के बाजरीव यानि की रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का फिल्मी करियर इन दिनों उफान पर है, रणवीर (Ranveer Singh) ने पिछले कुछ सालों में बेहतरीन काम करके फैंस के दिलों के अपनी खास जगह बनाई है. कभी राजा बनकर,कभी विलेन तो कभी खाकी वर्दी में उनका जादू सिर चढ़कर बोला है. ऐसे में अब उनके खाते में कमाल की फिल्म आई है. Also Read - Deepika Padukone-Ranveer Singh ने अतरंगी कपड़े पहनकर किया 'Buss It Challenge', जमकर वायरल हो रहा है Video

दरअसल दक्षिण भारत के दिग्गज निर्देशक शंकर की फ़िल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) लीड रोल निभाएंगे औऱ ये फिल्म शंकर की 2005 में आयी सुपर हिट फ़िल्म Anniyan का हिंदी अडेप्टेशन है. फिल्म को पेन स्टूडियोज के डॉ जयंतीलाल गडा प्रोड्यूस करेंगे. Also Read - Deepika Padukone के पैरों से बहता रहा खून लेकिन वो करती रही डांस, पति Ranveer Singh ने सुनाया किस्सा

Also Read - Ranveer Singh की फिल्म '83' की रिलीज डेट का हुआ ऐलान, इस दिन सिनेमाघरों में लगाएगी चौक्के-छक्के

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें शंकर के साथ जयंतीलाल गडा हैं, उन्होंने लिखा कि ‘मेरे इस प्रोजेक्ट के बारे गर्व से घोषणा करता हूं, भारतीय सिनेमा के दूरदर्शी क्राफ्टमैन शंकर और दिग्गज निर्माता डॉ जयंतीलाल गडा के साथ’.

Proudly announcing my collaboration with the pioneering visionary of Indian cinema, the maverick master craftsman SHANKAR @shankarshanmugh 🎥💫 powered by veteran film producer Dr. Jayantilal Gada @jayantilalgada @PenMovies 🧿🙏🏽 pic.twitter.com/cI2Thzxu55 — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) April 14, 2021



रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ हिंदी में बन रही फ़िल्म का शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है. इसकी शूटिंग अगले साल के मध्य से शुरू होगी. वहीं रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फ़िल्म 83 जून में रिलीज़ होने वाली है, जिसे कबीर ख़ान ने निर्देशित किया है. रणवीर (Ranveer Singh) फ़िलहाल रोहित शेट्टी के साथ सर्कस की शूटिंग कर रहे हैं.