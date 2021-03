Ranveer singh kisses 23 times to Vaani kapoor in film befikre this was deepika padukone reaction watch video- Ranveer Singh और Deepika Padukone बॉलीवुड में लविंग कपल के रूप में जाने जाते हैं. रणवीरऔर दीपिका अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं इस बात का पता उनकी फोटोज और वीडियो को देखकर लग जाता है. रणवीर की बात करें तो वे हमेशा से ही बेफिक्र और बिंदास अंदाज में नज़र आते हैं. शादी से पहले भी वे अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर चर्चा में रहे थे. खास कर जब उन्होंने वाणी कपूर के साथ फिल्म बेफिक्रे में काम किया था. Also Read - Aashram के 'निराला बाबा' बॉबी देओल को वेब सीरीज़ के बाद आने लगे फीमेल फैंस के फोन, मां को बोलीं....

इस फिल्म में रणवीर ने वाणी को 23 बार किस किया था. हालांकि उस वक्त रणवीर दीपिका के साथ रिलेशनशिप में थे. जिसके बाद बातें होने लगी थी कि कहीं दीपिका, रणवीर के इतने सारे किसिंग सीन देखकर नाराज़ न हो जाए और ये रिश्ता न तोड़ ले. फिर दीपिका से इस बारे में रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने बताया कि…

अगर ये कहानी की डिमांड है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने ने भी कई फिल्मों में किसिंग सीन दिए हैं.

शादी के बाद रणवीर सिंह ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि दीपिका काफी घरेलू किस्म की हैं. वह घर के अंदर काफी सिंपल तरीके से रहती हैं.