Ranveer Singh Approached To Play The Role Of Raavan In Baahubali writer KV Vijayendra Prasad's Sita: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) जहां एक तरफ अपने अतरंगी कपड़ों के लिए जानें जाते हैं वहीं दूसरी तरफ उनकी कमाल की अदाकारी से कोई वाकिफ है. हर रोल में वो खुद को साबित करके दिखा चुके हैं. रोमांटकि हीरो हो या फिर पर्दे पर पद्मावत में निगेटिव किरदार करने की बाद हो रणवीर हर मोर्चे पर सफल रहे हैं. ऐसे में अब खबरें हैं कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को बेहद बड़ी फिल्म में फिर से निगेटिव किरदार करने का मौका मिल रहा है और ये किरदार खिलजी से भी बड़ा होगा.

'सीता' (Seeta) नाम की एक फिल्म भी खासी चर्चा में है, बता दें कि इसे बाहुबली लेखक और एसएस राजामौली के पिता केवी विजयेंद्र प्रसाद (KV Vijayendra Prasad) बना रेह हैं और खबरें आ रही हैं कि इसमें रावण के किरदार के लिए किसी को नहीं बल्कि रणवीर (Ranveer Singh) को अप्रोच किया गया है. फिल्म मां सीता पर बनेगी और इसमें मां सीता के एंगल से चीजें दिखाई जाएंगी.



वहीं सीता के रोल के लिए करीना कपूर (Kareena Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का नाम सामने है, इसके अलावा नई अपडेट ये है कि रावण के रोल के लिए रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को अप्रोच किया गया है. केवी विजयेंद्र प्रसाद की फिल्म सीता के अलावा ओम राउत की ‘आदिपुरुष’ में प्रभास भगवान राम का, सैफ रावण का, कृति सैनन सीता का और सनी सिंह लक्ष्मण का किरदार निभाने जा रहे हैं.