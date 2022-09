Ranveer Singh Nude Photoshoot Case : बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट मामले में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है. मुंबई में केस दर्ज होने के बाद 29 अगस्त को एक्टर रणवीर सिंह से न्यूड फोटोशूट कराने और उसे पब्लिक में शेयर करने को लेकर पूछताछ की गई थी, जिसमें एक्टर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था. अब प्राप्त जानकारी के मुताबिक रणवीर सिंह ने दावा किया है कि उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई है. एक्टर ने पूछताछ के दौरान ही पुलिस के सामने ये खुलासा किया था. उन्होंने ये भी दावा किया कि सामने आई विवादित तस्वीर उनके द्वारा शेयर की गई 7 तस्वीरों में से नहीं है.Also Read - Engineers Day: बॉलीवुड के वो स्टार्स जिनके पास है इंजीनियरिंग की डिग्री, टॉप 7 में शामिल हो चुका है ये एक्टर

Nude photoshoot controversy | Mumbai Police recorded the statement of actor Ranveer Singh in the nude photoshoot case on Aug 29. As per information accessed now, the actor in his statement has claimed that someone has tampered with and morphed one of the photos of the actor. https://t.co/7rtuPiL9Mh

— ANI (@ANI) September 15, 2022