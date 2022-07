Ranveer Singh Nude Photoshoot: बॉलीवुड एक्टर के न्यूड फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया है. लोग इसपर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. किसी ने इसे मानसिक कचरा बताया है तो किसी ने बिंदास. इसी बीच फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा ने भी अपना रिएक्शन देते हुए इसे Gender Equality करार दे दिया है. राम गोपाल का कहना है कि पहले ऐसा एक्ट्रेसेज़ को ही करते देखा गया है. रणवीर ने न्यूड फोटोशूट करा कर मर्दों के लिए एक मिसाल कायम की है कि अब वो भी अंग प्रदर्शन कर सकते हैं. राम गोपाल ने कहा कि अगर महिलाएं अपने शरीर को दिखा सकती हैं तो पुरुष क्यों नहीं.Also Read - भारती सिंह ने बेटे लक्ष्य की 'हुक्के' के साथ शेयर की फोटो, फैंस ने खरी-खोटी सुनाते हुए कहा 'ये अच्छा...'

इन तस्वीरों में एक्टर पूरी तरह बिना कपड़ों के नजर आ रहे हैं. रणवीर एक टर्किश कालीन पर अलग-अलग अंदाज में पोज दे रहे हैं. किसी तस्वीर में वह लेटे हुए हैं तो किसी में वह खड़े हैं. मैगजीन के साथ इंटरव्यू में रणवीर ने अपनी फिल्मों और फैशन के बारे में बात की है.

