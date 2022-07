Ranveer Singh Nude Photoshoot: रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. रणवीर की फोटोज़ देखकर सबके पैर तले ज़मीन खिसक गई है. वैसे तो रणवीर हमेशा अपनी अतरंगी कपड़ों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. लेकिन इस बार तो उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने हैं तो सोचिए लोगों को कितनी हैरानी हुई होगी. रणवीर ने इन तस्वीरों को शेयर कर बताया कि उन्हें न्यूड होने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है. रणवीर सिंह ने कहा कि वो जिंदगी के हर पल को जीना चाहते हैं. उनके इस फोटोशूट पर लोग तरह तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- लगता है दीपिका पादुकोण ने रणवीर के सारे कपड़े छीन लिए हैं. वहीं एक ने लिखा- The sexiest star of Bollywood right now.Also Read - 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की 'सोनू' को याद आए तंगहाली वाले दिन, दो हजार रुपए के लिए करती थी ये काम

बता दें, रणवीर एक टर्किश कालीन पर अलग-अलग अंदाज में पोज दे रहे हैं. किसी तस्वीर में वह लेटे हुए हैं तो किसी में वह खड़े हैं.

You were laughing at his clothes, now what will u do.#RanveerSingh pic.twitter.com/cvoOMLR3Ny

— saloon yousafzai (@saloonyousafza2) July 21, 2022