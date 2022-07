Ranveer Singh Photoshoot Controversy: अपने अतरंगी फैशन सेंस की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले रणवीर सिंह (Ranveer Singh) पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं. दरअसल, रणवीर ने पिछले दिनों एक विदेशी मैगज़ीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाकर हंगामा मचा दिया है. रणवीर ने इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद शेयर किया था जो कि देखते ही देखते वायरल हो गईं. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस फोटोशूट की तारीफ की तो कुछ ने रणवीर पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगा डाले. हाल ही में इस मामले ने और तूल पकड़ा जब रणवीर के खिलाफ एक एनजीओ ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी. इस एनजीओ ने कहा है कि तस्वीरें जिस हिसाब से क्लिक की गईं हैं, उससे कोई भी महिला और पुरुष शर्मसार महसूस करेंगे.”Also Read - Shamita Shetty-Raqesh Bapat Breakup: नहीं चला शमिता शेट्टी और राकेश बापट का रिश्ता, दोनों ने अनाउंस किया ब्रेकअप

वहीं मुंबई में ही एक और व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा है कि अपनी तस्वीरों के जरिए महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और साथ उनकी गरिमा का अपमान किया है. इस शिकायतकर्ता ने रणवीर के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की भी मांग की है. बता दें कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा वहीं अब रणवीर के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 292 (अश्लील किताबों आदि की बिक्री), 293 (युवाओं को अश्लील सामग्री की बिक्री), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द कहना, संकेत करना या कृत्य करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है. Also Read - Tiger Shroff-Disha Patani Breakup: टाइगर श्रॉफ-दिशा पाटनी का हुआ ब्रेकअप? खत्म हो गया 6 साल पुराना रिश्ता!

FIR filed against Ranveer Singh over his nude photoshoot

Read @ANI Story | https://t.co/M1RGsLB69M#RanveerSingh #MumbaiPolice #nudephotoshoot #photoshoot pic.twitter.com/iXZwAcRJVR

— ANI Digital (@ani_digital) July 26, 2022