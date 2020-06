Also Read - जब बाथरोब पहन मेकअप रूम में नाचने लगी दीपिका पादुकोण, कार्तिक आर्यन ने किया कमेंट, मिला मजेदार जवाब

View this post on Instagram

Also Read - 'YJHD' के 7 साल पूरे होने पर दीपिका ने शेयर की एक्स रणबीर कपूर के साथ फोटो तो पति रणवीर ने किया ये कमेंट

Endorphin Junkie! #postworkoutfeels #liftlife 🏋🏽‍♂️ Three stripes = my constant In whatever way you choose, dedicate your movement to our community heroes while following local safety guidelines.⁣⁣ ⁣⁣ ⁣ Adidas will donate $1 for every one hour collectively logged in adidas Training and Running apps to the #COVID19Fund for up to one million hours.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣ ⁣ 🗓️ May 29 – June 7. ⁣⁣ ⁣ #HOMETEAMHERO @adidas