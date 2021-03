Ranveer Singh Reveal This Amazing Truth About Deepika Padukone: बॉलीवुड के लव बर्ड रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अक्सर अपना प्यार दुनिया के सामने जग जाहिर करते रहते हैं. वहीं रणवीर सिंह (Ranveer Singh) तो अक्सर दीपिका के तारीफों के पुल भी बांधते हुए नजर आते हैं. कई सारे इंटरव्यू में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने ये माना है कि दीपिका इस वक्त ना केवल बॉलीवुड की सबसे अच्छी एक्ट्रेस हैं बल्कि एक कमाल की इंसान हैं. ऐसे में अब हाल ही में एक्टर ने एक इंटरव्यू में अपनी फिल्म ‘रामलीला’ (Ramleela) के दिनों को याद करते हुए पत्नी दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के मेहनत और जज्बे की एक कहानी भी बताई है. Also Read - Bipasha Basu Latest Video: बिपाशा बसु ने साइकिल चलाते हुए किया वीडियो शेयर, देखने को मिला Hotness का डबल डोज़

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का एक खास वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो दीपिका के बारे में कुछ खास बातें बताते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में रणवीर (Ranveer Singh) बता रहे हैं कि जब हम रामलीला (Ramleela) की शूटिंग कर रहे थे उस दौरान दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के पैर में काफी चोट लग गई थी और उनके पैरों से खून तक गिर रहा था.



रणवीर ने कहा कि एक गाने के दौरान वो घाटल थी, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा औऱ पूरी शिद्दत के साथ शूटिंग पूरी की. इसके साथ ही रणवीर ने कहा कि ‘वो आज जो भी हैं अपनी कड़ी मेहनत से हैं और इसे उन्होंने अपनी योग्यता से हासिल किया है. आप कोई नहीं होते उनकी तरफ उंगली उठाने वाले’.वर्कफ्रंट की बात करें तो, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जल्द ही कबीर खान की फिल्म ’83’ में नजर आने वाले हैं.