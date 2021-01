Ranveer Singh Shares Deepika Kiss Photo Biwi No 1 Photo Viral on Internet- बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने अपनी अभिनेत्री पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ एक रोमांटिक पोस्ट शेयर की, जिसे उन्होंने प्यार से बीवी नंबर 1 का टैग दिया है. दीपिका के जन्मदिन के मौके पर रणवीर ने मंगलवार रात इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की. तस्वीर में रणवीर पत्नी दीपिका को पीछे से गले लगाकर गाल को चूमते नजर आ रहे हैं. Also Read - फिल्म 'इश्क़ में' से मोनालिसा के पति विक्रांत सिंह राजपूत का कमबैक, काजल राघवानी के साथ तस्वीरें हुईं वायरल

उन्होंने शेयर तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, "बीवी नंबर 1 दीपिका पादुकोण को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं."

उन्होंने मंगलवार को दीपिका की बचपन की तस्वीर भी साझा की थी.

उन्होंने लिखा, “माई जान, माई लाईफ, माई गुड़िया.”

रणवीर और दीपिका ने 2012 में कथित तौर पर डेटिंग शुरू कर दी थी. दोनों ने ‘गोलियां की रासलीला राम-लीला’, ‘बाजीराव मस्तानी’ और ‘पद्मावत’ जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया है.

इस जोड़े ने नवंबर 2018 में इटली में शादी कर ली थी.